16:00 03.04.2022 (обновлено: 23:06 03.04.2022)
Полиция Сербии расследует два инцидента в ходе выборов президента
Полиция Сербии расследует два инцидента в ходе выборов президента и парламента
Вид с воздуха на Белград, Сербия
БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Полиция Сербии расследует два насильственных инцидента в ходе выборов президента и парламента Сербии на участках и вблизи них, сообщило МВД.
В Сербии проходят очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Волеизъявление проходит с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на более чем 8 тысячах участков в стране и 77 местах для голосования в 34 странах мира.
1 апреля, 15:16В Белграде ожидают попытку "майдана" после выборов 3 апреля
Сербский избирком зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в скупщине. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или нескольких избирательных блоков.
Явка до 12.00 (13.00 мск) во всей Сербии составила 20,52%, в регионе Белграда 18,23%
Председатель избиркома Владимир Димитриевич кратко рассказал на брифинге о нападении на представителя оппозиционного "Движения свободных граждан" Павле Грбовича в районе Земун в Белграде и нападении на депутата правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Братислава Юговича в городе Чачак.
"Идет работа по установлению лица, напавшего в Чачаке на... Юговича. Также выясняются обстоятельства инцидента в Земуне перед офисом СПП... Оба участника этого инцидента получили легкие телесные повреждения", - сообщило МВД Сербии.
Глава МВД Сербии Александр Вулин заявлял незадолго до голосования, что ожидает попытку "майдана" после выборов 3 апреля. По его словам, прозападные политические партии, подготовленные финансово и политически, "запланировано организуют процесс оспаривания результатов выборов, что завершится попыткой свергнуть власть". Правоохранительные органы и спецслужбы отчитались о готовности предотвратить такой сценарий.