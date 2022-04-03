https://ria.ru/20220403/serbiya-1781573254.html
В Сербии закрылись участки на выборах президента и парламента
В Сербии закрылись участки на выборах президента и парламента - РИА Новости, 03.04.2022
В Сербии закрылись участки на выборах президента и парламента
Участки для голосования на выборах президента, депутатов Скупщины (парламента) Сербии и представительных органов ряда муниципалитетов закрылись в 20.00 (21.00... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T21:16
2022-04-03T21:16
2022-04-03T21:16
в мире
сербия
белград (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149514/20/1495142057_0:482:4111:2794_1920x0_80_0_0_afd808d6b61760998881a75447845ebf.jpg
БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента, депутатов Скупщины (парламента) Сербии и представительных органов ряда муниципалитетов закрылись в 20.00 (21.00 мск), заявила Республиканская избирательная комиссия (РИК).В Сербии в воскресенье состоялись очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Волеизъявление проходит с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на более чем 8 тысячах участков в стране и 77 местах для голосования в 34 странах мира.Сербский избирком ранее зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или нескольких избирательных блоков.Как сообщал на брифинге член избиркома, директор Республиканского управления статистики Миладин Ковачевич, до 18.00 (19.00 мск) явка составила 50,82%По словам председателя РИК Владимира Димитриевича, в городе Крушевац молодые люди напали на вышедших на голосование на дому членов одной из участковых комиссий и попытались отнять избирательный материал. Нападавшие задержаны, материал возвращен в участок. МВД страны ранее сообщило, что расследует два насильственных инцидента в районе Земун, Белград, и городе Чачак с участием представителей политических партий. Утром во время открытия произошла драка на одном из участков в городе Нови-Пазар, в городе Сурдулица избиратель разбил урну для голосования.РИК аккредитовал 3,5 тысячи наблюдателей из сербских и международных организаций. Совфед РФ также сформировал делегацию для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами в Сербии. Сенаторы работали в составе миссий Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ) и Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ. Наблюдатели от ПА ОДКБ - представители парламентов государств ОДКБ: Армении, Белоруссии, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Совфеда и Госдумы РФ.Координатор международной миссии наблюдателей ПА ОДКБ, депутат Госдумы Владимир Новиков после посещения с коллегами 25 участков с момент открытия, заявил РИА Новости, что наблюдатели миссии не увидели значительных нарушений на выборах президента и парламента Сербии. Как заявили агентству члены наблюдательной миссии, на избирательном участке №14 в Белграде отмечены незначительные отклонения - отсутствие стандартно запечатанных с использованием шнуровки урн для голосования и неполная целостность на одной из урн для голосования опечатывающей фирменной наклейки.
https://ria.ru/20220330/obschenie-1780779389.html
https://ria.ru/20220401/serbiya-1781309091.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149514/20/1495142057_259:0:3984:2794_1920x0_80_0_0_f693631176c6ad475a758b92654ce0d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, белград (город)
В Сербии закрылись участки на выборах президента и парламента
В Сербии закрылись участки на выборах президента, парламента и муниципалитетов
БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента, депутатов Скупщины (парламента) Сербии и представительных органов ряда муниципалитетов закрылись в 20.00 (21.00 мск), заявила Республиканская избирательная комиссия (РИК).
В Сербии в воскресенье состоялись очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Волеизъявление проходит с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на более чем 8 тысячах участков в стране и 77 местах для голосования в 34 странах мира.
Сербский избирком ранее зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или нескольких избирательных блоков.
Как сообщал на брифинге член избиркома, директор Республиканского управления статистики Миладин Ковачевич, до 18.00 (19.00 мск) явка составила 50,82%
По словам председателя РИК Владимира Димитриевича, в городе Крушевац молодые люди напали на вышедших на голосование на дому членов одной из участковых комиссий и попытались отнять избирательный материал. Нападавшие задержаны, материал возвращен в участок. МВД страны ранее сообщило, что расследует два насильственных инцидента в районе Земун, Белград, и городе Чачак с участием представителей политических партий. Утром во время открытия произошла драка на одном из участков в городе Нови-Пазар, в городе Сурдулица избиратель разбил урну для голосования.
РИК аккредитовал 3,5 тысячи наблюдателей из сербских и международных организаций. Совфед РФ также сформировал делегацию для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами в Сербии. Сенаторы работали в составе миссий Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ) и Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ. Наблюдатели от ПА ОДКБ - представители парламентов государств ОДКБ: Армении, Белоруссии, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Совфеда и Госдумы РФ.
Координатор международной миссии наблюдателей ПА ОДКБ, депутат Госдумы Владимир Новиков
после посещения с коллегами 25 участков с момент открытия, заявил РИА Новости, что наблюдатели миссии не увидели значительных нарушений на выборах президента и парламента Сербии
. Как заявили агентству члены наблюдательной миссии, на избирательном участке №14 в Белграде
отмечены незначительные отклонения - отсутствие стандартно запечатанных с использованием шнуровки урн для голосования и неполная целостность на одной из урн для голосования опечатывающей фирменной наклейки.