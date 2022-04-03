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Кулеба потребовал от Евросоюза новых санкций после фейковых кадров из Бучи - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/sanktsii-1781580193.html
Кулеба потребовал от Евросоюза новых санкций после фейковых кадров из Бучи
Кулеба потребовал от Евросоюза новых санкций после фейковых кадров из Бучи - РИА Новости, 03.04.2022
Кулеба потребовал от Евросоюза новых санкций после фейковых кадров из Бучи
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал ужесточить санкции в рамках пятого пакета Евросоюза после того, как украинские власти опубликовали видеозаписи из... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T22:44
2022-04-03T22:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
россия
киевская область
дмитрий кулеба
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал ужесточить санкции в рамках пятого пакета Евросоюза после того, как украинские власти опубликовали видеозаписи из города Буча, которые Минобороны России назвало фальшивкой.По словам министра, он знает, какие санкции содержатся в пятом пакете Евросоюза, но считает их недостаточными."Европейский союз никак не может принять пятый пакет санкций... Санкции ЕС надо ужесточить. В рамках пятого пакета нужно отключить новые банки РФ от SWIFT, нужны меры, направленные на эмбарго российской нефти, газа и угля, а также закрыть порты ЕС для российских судов и товаров", - сказал дипломат в ходе трансляции в Twitter.Кулеба заявил, что хотел бы использовать дипломатический язык, призывая к санкциям, но "после кадров из Бучи" он может "только требовать".Министр также заявил, что Украина уже работает над "преследованием всех, кто вовлечен в эти преступления". "Это займет время, но мы будем работать сами, а также с партнерами и Международным уголовным судом, чтобы всех привлечь к ответственности", - добавил Кулеба.Ранее украинские власти и СМИ опубликовали видеозапись, снятую якобы в Буче Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что эти фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются очередной провокацией киевского режима. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все подразделения РФ вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Выезды из города в северном направлении не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками.Более того, 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе нет российских военных, но не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения, отметили в Минобороны России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220403/spch-1781572000.html
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киевская область
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в мире, евросоюз, россия, киевская область, дмитрий кулеба, украина, ситуация в днр и лнр
22:44 03.04.2022
 
Кулеба потребовал от Евросоюза новых санкций после фейковых кадров из Бучи

Глава МИД Украины Кулеба потребовал от ЕС новых санкций после фейковых кадров из Бучи

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал ужесточить санкции в рамках пятого пакета Евросоюза после того, как украинские власти опубликовали видеозаписи из города Буча, которые Минобороны России назвало фальшивкой.
По словам министра, он знает, какие санкции содержатся в пятом пакете Евросоюза, но считает их недостаточными.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 20:55
В СПЧ назвали видео из Бучи приемами "геббельсовской пропаганды"
"Европейский союз никак не может принять пятый пакет санкций... Санкции ЕС надо ужесточить. В рамках пятого пакета нужно отключить новые банки РФ от SWIFT, нужны меры, направленные на эмбарго российской нефти, газа и угля, а также закрыть порты ЕС для российских судов и товаров", - сказал дипломат в ходе трансляции в Twitter.
Кулеба заявил, что хотел бы использовать дипломатический язык, призывая к санкциям, но "после кадров из Бучи" он может "только требовать".
Министр также заявил, что Украина уже работает над "преследованием всех, кто вовлечен в эти преступления". "Это займет время, но мы будем работать сами, а также с партнерами и Международным уголовным судом, чтобы всех привлечь к ответственности", - добавил Кулеба.
Ранее украинские власти и СМИ опубликовали видеозапись, снятую якобы в Буче Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 21:58
Россия созвала Совбез ООН после провокации украинских радикалов в Буче
В Минобороны РФ заявили, что эти фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются очередной провокацией киевского режима. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все подразделения РФ вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Выезды из города в северном направлении не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками.
Более того, 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе нет российских военных, но не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения, отметили в Минобороны России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
Колонна военной техники ВС России - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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