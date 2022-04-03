Рейтинг@Mail.ru
В Берлине анонсировали обсуждение новых санкций против России - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/sanktsii-1781558030.html
В Берлине анонсировали обсуждение новых санкций против России
В Берлине анонсировали обсуждение новых санкций против России - РИА Новости, 03.04.2022
В Берлине анонсировали обсуждение новых санкций против России
Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Берлин в понедельник начнет обсуждать с партнерами ужесточение санкций против России. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T17:57
2022-04-03T18:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
санкции
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Берлин в понедельник начнет обсуждать с партнерами ужесточение санкций против России."Картины из Бучи вновь доказывают преступный характер войны против Украины. Они невыносимы. Вместе с нашими партнерами с понедельника мы будем обсуждать, как могут быть ужесточены санкции против (президента РФ Владимира) Путина", - написал Линднер в Twitter, не уточнив, имеет ли ввиду только страны ЕС или более широкий круг стран Запада.Аналогично высказывались глава МИД ФРГ Анналена Бербок, а также вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек.Ранее на украинских телеканалах и в интернете появились видео, якобы снятые в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают свои конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида можно рассмотреть, что "погибший" встает, едва только машина с оператором проезжает мимо него.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, санкции, германия
17:57 03.04.2022 (обновлено: 18:30 03.04.2022)
 
В Берлине анонсировали обсуждение новых санкций против России

Глава Минфина ФРГ Линднер и глава МИД Бербок допустили ужесточение санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Берлин в понедельник начнет обсуждать с партнерами ужесточение санкций против России.
"Картины из Бучи вновь доказывают преступный характер войны против Украины. Они невыносимы. Вместе с нашими партнерами с понедельника мы будем обсуждать, как могут быть ужесточены санкции против (президента РФ Владимира) Путина", - написал Линднер в Twitter, не уточнив, имеет ли ввиду только страны ЕС или более широкий круг стран Запада.
Аналогично высказывались глава МИД ФРГ Анналена Бербок, а также вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек.
Ранее на украинских телеканалах и в интернете появились видео, якобы снятые в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают свои конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида можно рассмотреть, что "погибший" встает, едва только машина с оператором проезжает мимо него.
Посетители Китайской международной выставки проходят мимо глобуса с изображением зоны торгового оборота Китая - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 08:00
Украина стала операцией прикрытия для перекройки мира
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияСанкцииГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала