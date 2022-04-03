17:57 03.04.2022 (обновлено: 18:30 03.04.2022)
В Берлине анонсировали обсуждение новых санкций против России
Глава Минфина ФРГ Линднер и глава МИД Бербок допустили ужесточение санкций против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Берлин в понедельник начнет обсуждать с партнерами ужесточение санкций против России.
"Картины из Бучи вновь доказывают преступный характер войны против Украины. Они невыносимы. Вместе с нашими партнерами с понедельника мы будем обсуждать, как могут быть ужесточены санкции против (президента РФ Владимира) Путина", - написал Линднер в Twitter, не уточнив, имеет ли ввиду только страны ЕС или более широкий круг стран Запада.
Аналогично высказывались глава МИД ФРГ Анналена Бербок, а также вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек.
Ранее на украинских телеканалах и в интернете появились видео, якобы снятые в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают свои конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида можно рассмотреть, что "погибший" встает, едва только машина с оператором проезжает мимо него.
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