https://ria.ru/20220403/sanktsii-1781558030.html

В Берлине анонсировали обсуждение новых санкций против России

В Берлине анонсировали обсуждение новых санкций против России - РИА Новости, 03.04.2022

В Берлине анонсировали обсуждение новых санкций против России

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Берлин в понедельник начнет обсуждать с партнерами ужесточение санкций против России. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T17:57

2022-04-03T17:57

2022-04-03T18:30

обострение ситуации в днр и лнр

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санкции

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БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Берлин в понедельник начнет обсуждать с партнерами ужесточение санкций против России."Картины из Бучи вновь доказывают преступный характер войны против Украины. Они невыносимы. Вместе с нашими партнерами с понедельника мы будем обсуждать, как могут быть ужесточены санкции против (президента РФ Владимира) Путина", - написал Линднер в Twitter, не уточнив, имеет ли ввиду только страны ЕС или более широкий круг стран Запада.Аналогично высказывались глава МИД ФРГ Анналена Бербок, а также вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек.Ранее на украинских телеканалах и в интернете появились видео, якобы снятые в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают свои конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида можно рассмотреть, что "погибший" встает, едва только машина с оператором проезжает мимо него.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, санкции, германия