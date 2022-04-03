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Блинкен: США работают над ужесточением санкций против России каждый день - РИА Новости, 03.04.2022
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Блинкен: США работают над ужесточением санкций против России каждый день
Блинкен: США работают над ужесточением санкций против России каждый день - РИА Новости, 03.04.2022
Блинкен: США работают над ужесточением санкций против России каждый день
США ежедневно работают над ужесточением существующих и введением новых санкций против России из-за событий на Украине, сказал госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T16:10
2022-04-03T16:45
в мире
сша
энтони блинкен
санкции в отношении россии
владимир путин
россия
киевская область
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. США ежедневно работают над ужесточением существующих и введением новых санкций против России из-за событий на Украине, сказал госсекретарь Энтони Блинкен."Мы делаем это каждый день. Мы ужесточаем существующие санкции, мы добавляем новые. Мы делаем это в полной координации с европейцами и другими партнерами по всему миру", - сообщил он в интервью телеканалу CNN.Его спросили, намерены ли США вводить новые санкции вслед за ЕС. Европейцы пообещали усилить прессинг на Россию после того, как украинские власти и СМИ распространили видео из киевского предместья Буча, недавно покинутого российскими войсками. На кадрах, по их данным, запечатлены многочисленные жертвы среди гражданского населения.Ранее на украинских телеканалах и в интернете появились видео, якобы снятые в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают свои конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида можно рассмотреть, что "погибший" встает, едва только машина с оператором проезжает мимо него.Блинкен предрек российской экономике снижение на 10% по итогам года. "Это разительный контраст с экономиками, вроде нашей, которая растет быстро", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220322/nato-1779541293.html
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в мире, сша, энтони блинкен, санкции в отношении россии, владимир путин, россия, киевская область
16:10 03.04.2022 (обновлено: 16:45 03.04.2022)
 
Блинкен: США работают над ужесточением санкций против России каждый день

Госсекретарь Блинкен: США работают над ужесточением санкций против России каждый день

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. США ежедневно работают над ужесточением существующих и введением новых санкций против России из-за событий на Украине, сказал госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы делаем это каждый день. Мы ужесточаем существующие санкции, мы добавляем новые. Мы делаем это в полной координации с европейцами и другими партнерами по всему миру", - сообщил он в интервью телеканалу CNN.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 23:20
Блинкен и Столтенберг обсудили укрепление восточного фланга НАТО
Его спросили, намерены ли США вводить новые санкции вслед за ЕС. Европейцы пообещали усилить прессинг на Россию после того, как украинские власти и СМИ распространили видео из киевского предместья Буча, недавно покинутого российскими войсками. На кадрах, по их данным, запечатлены многочисленные жертвы среди гражданского населения.
Ранее на украинских телеканалах и в интернете появились видео, якобы снятые в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают свои конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида можно рассмотреть, что "погибший" встает, едва только машина с оператором проезжает мимо него.
Блинкен предрек российской экономике снижение на 10% по итогам года. "Это разительный контраст с экономиками, вроде нашей, которая растет быстро", - сказал он.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 23:36
Блинкен сообщил о помощи МВД Украины в размере ста миллионов долларов
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреСШАЭнтони БлинкенСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинРоссияКиевская область
 
 
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