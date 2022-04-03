https://ria.ru/20220403/sanktsii-1781540159.html
Песков заявил, что удивился введенным против него западным санкциям
Песков заявил, что удивился введенным против него западным санкциям - РИА Новости, 03.04.2022
Песков заявил, что удивился введенным против него западным санкциям
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о реакции на санкции Запада, введенные против него и его детей, сказал, что он удивился, особенно удивился... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:20
2022-04-03T14:20
2022-04-03T14:20
россия
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о реакции на санкции Запада, введенные против него и его детей, сказал, что он удивился, особенно удивился из-за детей, а дети удивились еще больше."Ну, честно говоря, я удивился, особенно я удивился из-за детей. Дети удивились еще больше меня", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".Он также отметил, что с другой стороны это, наверное, было лучшим подтверждением его рассказам детям о тех недружественных шагах, которые предпринимаются в отношении России."Они вдруг поняли, что все, что я им рассказывал, - это правда", - сказал Песков.Он добавил, что молодое поколение растет "такими космополитами, людьми мира", и когда им рассказываешь, что, "наверное, вот это не совсем совместимо с нашими традициями и обычаями", а "это никак не укладывается в наш генетический код", они не всегда это понимают."И вот когда происходит вот такое, они вдруг понимают - ну, действительно, там плохие сидят люди, ну люди, которые способны на это, они не такие, как мы, и понять их невозможно в этих их действиях", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220403/kreml-1781538839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Песков заявил, что удивился введенным против него западным санкциям
Песков заявил, что удивился введенным против него и его детей санкциям Запада
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о реакции на санкции Запада, введенные против него и его детей, сказал, что он удивился, особенно удивился из-за детей, а дети удивились еще больше.
"Ну, честно говоря, я удивился, особенно я удивился из-за детей. Дети удивились еще больше меня", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале
"Россия-1".
Он также отметил, что с другой стороны это, наверное, было лучшим подтверждением его рассказам детям о тех недружественных шагах, которые предпринимаются в отношении России
.
"Они вдруг поняли, что все, что я им рассказывал, - это правда", - сказал Песков.
Он добавил, что молодое поколение растет "такими космополитами, людьми мира", и когда им рассказываешь, что, "наверное, вот это не совсем совместимо с нашими традициями и обычаями", а "это никак не укладывается в наш генетический код", они не всегда это понимают.
"И вот когда происходит вот такое, они вдруг понимают - ну, действительно, там плохие сидят люди, ну люди, которые способны на это, они не такие, как мы, и понять их невозможно в этих их действиях", - сказал Песков.