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Песков заявил, что удивился введенным против него западным санкциям - РИА Новости, 03.04.2022
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Песков заявил, что удивился введенным против него западным санкциям
Песков заявил, что удивился введенным против него западным санкциям - РИА Новости, 03.04.2022
Песков заявил, что удивился введенным против него западным санкциям
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о реакции на санкции Запада, введенные против него и его детей, сказал, что он удивился, особенно удивился... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:20
2022-04-03T14:20
россия
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о реакции на санкции Запада, введенные против него и его детей, сказал, что он удивился, особенно удивился из-за детей, а дети удивились еще больше."Ну, честно говоря, я удивился, особенно я удивился из-за детей. Дети удивились еще больше меня", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".Он также отметил, что с другой стороны это, наверное, было лучшим подтверждением его рассказам детям о тех недружественных шагах, которые предпринимаются в отношении России."Они вдруг поняли, что все, что я им рассказывал, - это правда", - сказал Песков.Он добавил, что молодое поколение растет "такими космополитами, людьми мира", и когда им рассказываешь, что, "наверное, вот это не совсем совместимо с нашими традициями и обычаями", а "это никак не укладывается в наш генетический код", они не всегда это понимают."И вот когда происходит вот такое, они вдруг понимают - ну, действительно, там плохие сидят люди, ну люди, которые способны на это, они не такие, как мы, и понять их невозможно в этих их действиях", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии
14:20 03.04.2022
 
Песков заявил, что удивился введенным против него западным санкциям

Песков заявил, что удивился введенным против него и его детей санкциям Запада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о реакции на санкции Запада, введенные против него и его детей, сказал, что он удивился, особенно удивился из-за детей, а дети удивились еще больше.
"Ну, честно говоря, я удивился, особенно я удивился из-за детей. Дети удивились еще больше меня", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
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Он также отметил, что с другой стороны это, наверное, было лучшим подтверждением его рассказам детям о тех недружественных шагах, которые предпринимаются в отношении России.
"Они вдруг поняли, что все, что я им рассказывал, - это правда", - сказал Песков.
Он добавил, что молодое поколение растет "такими космополитами, людьми мира", и когда им рассказываешь, что, "наверное, вот это не совсем совместимо с нашими традициями и обычаями", а "это никак не укладывается в наш генетический код", они не всегда это понимают.
"И вот когда происходит вот такое, они вдруг понимают - ну, действительно, там плохие сидят люди, ну люди, которые способны на это, они не такие, как мы, и понять их невозможно в этих их действиях", - сказал Песков.
 
РоссияДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
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