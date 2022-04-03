https://ria.ru/20220403/sanktsii-1781538104.html

Песков: политика Запада ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты

Песков: политика Запада ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты - РИА Новости, 03.04.2022

Песков: политика Запада ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты

Санкционная политика Запада ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты, все большее число стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, думают... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T13:53

2022-04-03T13:53

2022-04-03T13:53

экономика

в мире

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Санкционная политика Запада ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты, все большее число стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, думают над вариантами взаиморасчетов в нацвалютах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Во время интервью Песков отметил, что ранее были арестованы российские валютные резервы, которые находились в других странах. "И до этого был процесс, и это всё ускоряет процесс, наверное, эрозии мировой резервной валюты. И это эрозия доверия к доллару и к евро, которые всегда были таким позвоночником для всех расчетов международных. Всё больше и больше стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, склоняются к тому, чтобы разрабатывать варианты и прорабатывать варианты взаиморасчетов национальных валют. Этот процесс уже не остановить, он пойдет по нарастающей", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220402/peskov-1781489057.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, в мире, дмитрий песков