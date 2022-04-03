Рейтинг@Mail.ru
Песков: политика Запада ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220403/sanktsii-1781538104.html
Песков: политика Запада ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты
Песков: политика Запада ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты - РИА Новости, 03.04.2022
Песков: политика Запада ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты
Санкционная политика Запада ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты, все большее число стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, думают... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T13:53
2022-04-03T13:53
экономика
в мире
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Санкционная политика Запада ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты, все большее число стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, думают над вариантами взаиморасчетов в нацвалютах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Во время интервью Песков отметил, что ранее были арестованы российские валютные резервы, которые находились в других странах. "И до этого был процесс, и это всё ускоряет процесс, наверное, эрозии мировой резервной валюты. И это эрозия доверия к доллару и к евро, которые всегда были таким позвоночником для всех расчетов международных. Всё больше и больше стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, склоняются к тому, чтобы разрабатывать варианты и прорабатывать варианты взаиморасчетов национальных валют. Этот процесс уже не остановить, он пойдет по нарастающей", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220402/peskov-1781489057.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, в мире, дмитрий песков
13:53 03.04.2022
 
Песков: политика Запада ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты

Песков: санкционная политика Запада ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Санкционная политика Запада ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты, все большее число стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, думают над вариантами взаиморасчетов в нацвалютах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Во время интервью Песков отметил, что ранее были арестованы российские валютные резервы, которые находились в других странах. "И до этого был процесс, и это всё ускоряет процесс, наверное, эрозии мировой резервной валюты. И это эрозия доверия к доллару и к евро, которые всегда были таким позвоночником для всех расчетов международных. Всё больше и больше стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, склоняются к тому, чтобы разрабатывать варианты и прорабатывать варианты взаиморасчетов национальных валют. Этот процесс уже не остановить, он пойдет по нарастающей", - сказал Песков.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 21:38
Запад любит находить марионеток, заявил Песков
 
ЭкономикаВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала