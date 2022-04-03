07:51 03.04.2022 (обновлено: 09:25 03.04.2022)
Японский министр назвал усиление санкций против России "единственным путем"
Министр экономики Японии Хагиуда счел усиление санкций против России единственным путем
© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
ТОКИО, 3 апр — РИА Новости. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, выступая в программе на телеканале NHK, выразил мнение о том, что в настоящее время единственный путь — это усиление санкций против России в свете событий на Украине.
"На нынешней стадии (развития событий — ред.) другого пути, кроме как дальше усиливать санкции против России, нет", — отметил он.
Вместе с этим министр признал, что "нельзя отрицать и того, что невозможно избежать негативных последствий вводимых санкций" и на японскую экономику.
"В частности, если ситуация в регионе затянется, то японским компаниям, осуществляющим деятельность в России, будет сложно продолжать вести бизнес", — добавил Хагиуда.
Вместе с этим, на вопрос ведущего о том, когда будет возможность задуматься над ослаблением антироссийских санкций, глава японского министерства экономики ответил, что "только на той стадии, когда мир в регионе будет очевиден".
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка — абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.
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