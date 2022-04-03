https://ria.ru/20220403/sanktsii-1781507096.html

Японский министр назвал усиление санкций против России "единственным путем"

Японский министр назвал усиление санкций против России "единственным путем" - РИА Новости, 03.04.2022

Японский министр назвал усиление санкций против России "единственным путем"

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, выступая в программе на телеканале NHK, выразил мнение о том, что в настоящее время... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T07:51

2022-04-03T07:51

2022-04-03T09:25

дмитрий песков

владимир путин

россия

япония

в мире

санкции в отношении россии

токио

коити хагиуда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43e76483a01441e42f875535742dfce3.jpg

ТОКИО, 3 апр — РИА Новости. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, выступая в программе на телеканале NHK, выразил мнение о том, что в настоящее время единственный путь — это усиление санкций против России в свете событий на Украине.Вместе с этим министр признал, что "нельзя отрицать и того, что невозможно избежать негативных последствий вводимых санкций" и на японскую экономику."В частности, если ситуация в регионе затянется, то японским компаниям, осуществляющим деятельность в России, будет сложно продолжать вести бизнес", — добавил Хагиуда.Вместе с этим, на вопрос ведущего о том, когда будет возможность задуматься над ослаблением антироссийских санкций, глава японского министерства экономики ответил, что "только на той стадии, когда мир в регионе будет очевиден".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка — абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.

https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781194250.html

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779521892.html

https://ria.ru/20220322/otvet-1779370425.html

россия

япония

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

дмитрий песков, владимир путин, россия, япония, в мире, санкции в отношении россии, токио, коити хагиуда