https://ria.ru/20220403/sanktsii-1781504855.html

FP: США не смогли сплотить мир против России из-за Украины

FP: США не смогли сплотить мир против России из-за Украины - РИА Новости, 03.04.2022

FP: США не смогли сплотить мир против России из-за Украины

США не смогли сплотить мировое сообщество против России во время специальной военной операции на Украине, пишет журналист Колум Линч на страницах Foreign... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T05:44

2022-04-03T05:44

2022-04-03T05:44

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оаэ

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саудовская аравия

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. США не смогли сплотить мировое сообщество против России во время специальной военной операции на Украине, пишет журналист Колум Линч на страницах Foreign Policy.Журналист указал, что многие страны недовольны американской политикой военных интервенций на Ближнем Востоке. В результате, ключевые страны Азии и Африки стараются поддерживать хорошие отношения как с США, так и с Россией, и ни одна африканская страна не ввела санкции против Москвы.При этом, даже некоторые союзники США не стали прямо поддерживать Вашингтон.Как объяснил специалист, отношения США и арабских монархий испортились из-за позиции администрации президента Джо Байдена по войне в Йемене и внутренним делам ближневосточных государств.Не поддержала Штаты и Индия, которая не стала голосовать за антироссийскую резолюцию в ООН, а сейчас ведет переговоры об импорте российской нефти. Кроме того, руководство страны не стало критиковать Москву из-за ситуации на Украине, напомнил журналист.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как отмечали в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ekonomika-1781502361.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220402/sanktsii-1781449878.html

https://ria.ru/20220402/strakh-1781407913.html

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африка

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индия

оаэ

израиль

саудовская аравия

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