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FP: США не смогли сплотить мир против России из-за Украины - РИА Новости, 03.04.2022
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FP: США не смогли сплотить мир против России из-за Украины
FP: США не смогли сплотить мир против России из-за Украины - РИА Новости, 03.04.2022
FP: США не смогли сплотить мир против России из-за Украины
США не смогли сплотить мировое сообщество против России во время специальной военной операции на Украине, пишет журналист Колум Линч на страницах Foreign... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T05:44
2022-04-03T05:44
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. США не смогли сплотить мировое сообщество против России во время специальной военной операции на Украине, пишет журналист Колум Линч на страницах Foreign Policy.Журналист указал, что многие страны недовольны американской политикой военных интервенций на Ближнем Востоке. В результате, ключевые страны Азии и Африки стараются поддерживать хорошие отношения как с США, так и с Россией, и ни одна африканская страна не ввела санкции против Москвы.При этом, даже некоторые союзники США не стали прямо поддерживать Вашингтон.Как объяснил специалист, отношения США и арабских монархий испортились из-за позиции администрации президента Джо Байдена по войне в Йемене и внутренним делам ближневосточных государств.Не поддержала Штаты и Индия, которая не стала голосовать за антироссийскую резолюцию в ООН, а сейчас ведет переговоры об импорте российской нефти. Кроме того, руководство страны не стало критиковать Москву из-за ситуации на Украине, напомнил журналист.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как отмечали в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/ekonomika-1781502361.html
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в мире, россия, африка, сша, индия, оаэ, израиль, саудовская аравия, украина, санкции, санкции в отношении россии, колум линч
05:44 03.04.2022
 
FP: США не смогли сплотить мир против России из-за Украины

Корреспондент Foreign Policy Линч: США не смогли сплотить мир против России из-за Украины

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. США не смогли сплотить мировое сообщество против России во время специальной военной операции на Украине, пишет журналист Колум Линч на страницах Foreign Policy.

"Кроме ближайших друзей и военных союзников Соединенных Штатов на Западе и в Восточной Азии, большая часть мира не заинтересована в присоединении к возглавляемой США кампании по изоляции России. <…> У многих стран есть исторические связи с Москвой, от которых они не готовы отказаться, и они опасаются, что экономическая блокада России причинит сильный ущерб им самим, вызвав рост цен на продовольствие и топливо и посеяв семена для еще большего голода и нестабильности в пределах их собственных границ", — считает Линч.

Журналист указал, что многие страны недовольны американской политикой военных интервенций на Ближнем Востоке. В результате, ключевые страны Азии и Африки стараются поддерживать хорошие отношения как с США, так и с Россией, и ни одна африканская страна не ввела санкции против Москвы.
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При этом, даже некоторые союзники США не стали прямо поддерживать Вашингтон.

"Нигде двойственность отношения не была столь очевидной, как на Ближнем Востоке, где ключевые стратегические союзники США — Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия — воспротивились призывам Штатов изолировать Россию и присоединиться к американским санкциям против нее", — отметил Линч.

Как объяснил специалист, отношения США и арабских монархий испортились из-за позиции администрации президента Джо Байдена по войне в Йемене и внутренним делам ближневосточных государств.
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Не поддержала Штаты и Индия, которая не стала голосовать за антироссийскую резолюцию в ООН, а сейчас ведет переговоры об импорте российской нефти. Кроме того, руководство страны не стало критиковать Москву из-за ситуации на Украине, напомнил журналист.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как отмечали в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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