https://ria.ru/20220403/rubl-1781538488.html

Песков: схема оплаты в рублях будет распространяться и на другие товары

Песков: схема оплаты в рублях будет распространяться и на другие товары - РИА Новости, 03.04.2022

Песков: схема оплаты в рублях будет распространяться и на другие товары

Западные страны как платили за газ в евро, так и будут, но конечная оплата будет поступать "Газпрому" в рублях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T13:57

2022-04-03T13:57

2022-04-03T13:57

экономика

газпром

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Западные страны как платили за газ в евро, так и будут, но конечная оплата будет поступать "Газпрому" в рублях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, он также отметил, что схема оплаты в рублях, как за российский газ, в дальнейшем будет распространяться и на новые группы товаров."Они, собственно, как платили, так они и будут платить в евро, в тех самых единицах, которые указаны в договорах. Но при этом конечная оплата все-таки будет поступать продавцу - "Газпрому" - именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей. Поэтому, да, это пока прототип системы. Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров. И она будет занимать все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781524364.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, газпром, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии