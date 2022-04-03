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Песков: схема оплаты в рублях будет распространяться и на другие товары - РИА Новости, 03.04.2022
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Песков: схема оплаты в рублях будет распространяться и на другие товары
Песков: схема оплаты в рублях будет распространяться и на другие товары - РИА Новости, 03.04.2022
Песков: схема оплаты в рублях будет распространяться и на другие товары
Западные страны как платили за газ в евро, так и будут, но конечная оплата будет поступать "Газпрому" в рублях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T13:57
2022-04-03T13:57
экономика
газпром
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Западные страны как платили за газ в евро, так и будут, но конечная оплата будет поступать "Газпрому" в рублях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, он также отметил, что схема оплаты в рублях, как за российский газ, в дальнейшем будет распространяться и на новые группы товаров."Они, собственно, как платили, так они и будут платить в евро, в тех самых единицах, которые указаны в договорах. Но при этом конечная оплата все-таки будет поступать продавцу - "Газпрому" - именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей. Поэтому, да, это пока прототип системы. Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров. И она будет занимать все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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экономика, газпром, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
13:57 03.04.2022
 
Песков: схема оплаты в рублях будет распространяться и на другие товары

Песков: схема оплаты в рублях, как за газ, будет распространяться и на другие товары

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Западные страны как платили за газ в евро, так и будут, но конечная оплата будет поступать "Газпрому" в рублях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, он также отметил, что схема оплаты в рублях, как за российский газ, в дальнейшем будет распространяться и на новые группы товаров.
"Они, собственно, как платили, так они и будут платить в евро, в тех самых единицах, которые указаны в договорах. Но при этом конечная оплата все-таки будет поступать продавцу - "Газпрому" - именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей. Поэтому, да, это пока прототип системы. Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров. И она будет занимать все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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