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Эксперт рассказал о факторах укрепления рубля - РИА Новости, 03.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220403/rubl-1781404888.html
Эксперт рассказал о факторах укрепления рубля
Эксперт рассказал о факторах укрепления рубля - РИА Новости, 03.04.2022
Эксперт рассказал о факторах укрепления рубля
Происходящее в последнее время укрепление рубля на валютном рынке объясняется снижением объемов импорта, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T03:15
2022-04-03T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
рубль
александр джиоев
альфа-капитал
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Происходящее в последнее время укрепление рубля на валютном рынке объясняется снижением объемов импорта, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.Также рубль поддерживает введение 12-процентной комиссии на покупку валюты и решение властей о переводе оплаты за газ в рубли, добавил Джиоев.Еще один положительный момент для отечественной валюты — решение властей перевести оплату экспортированного газа в рубли, заключил собеседник агентства.
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экономика, россия, рубль, александр джиоев, альфа-капитал
03:15 03.04.2022
 
Эксперт рассказал о факторах укрепления рубля

Аналитик Джиоев: укреплению рубля способствует резкое снижение объемов импорта в Россию

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Происходящее в последнее время укрепление рубля на валютном рынке объясняется снижением объемов импорта, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.
"Такому укреплению способствует резкое снижение объемов импорта в страну и как следствие уменьшение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров", — отметил он.
Также рубль поддерживает введение 12-процентной комиссии на покупку валюты и решение властей о переводе оплаты за газ в рубли, добавил Джиоев.
Еще один положительный момент для отечественной валюты — решение властей перевести оплату экспортированного газа в рубли, заключил собеседник агентства.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияРубльАлександр ДжиоевАльфа-Капитал
 
 
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