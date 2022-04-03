https://ria.ru/20220403/rubl-1781404888.html

Эксперт рассказал о факторах укрепления рубля

Эксперт рассказал о факторах укрепления рубля - РИА Новости, 03.04.2022

Эксперт рассказал о факторах укрепления рубля

Происходящее в последнее время укрепление рубля на валютном рынке объясняется снижением объемов импорта, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T03:15

2022-04-03T03:15

2022-04-03T03:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

рубль

александр джиоев

альфа-капитал

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Происходящее в последнее время укрепление рубля на валютном рынке объясняется снижением объемов импорта, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.Также рубль поддерживает введение 12-процентной комиссии на покупку валюты и решение властей о переводе оплаты за газ в рубли, добавил Джиоев.Еще один положительный момент для отечественной валюты — решение властей перевести оплату экспортированного газа в рубли, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781152080.html

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экономика, россия, рубль, александр джиоев, альфа-капитал