19:34 03.04.2022 (обновлено: 19:49 03.04.2022)
Зиновьева призвала философов вступить в интеллектуальное сражение за Россию
В "Зиновьевском клубе" призвали философов вступить в интеллектуальное сражение за Россию
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСопредседатель Зиновьевского клуба, вдова Александра Зиновьева Ольга Зиновьева
Сопредседатель Зиновьевского клуба, вдова Александра Зиновьева Ольга Зиновьева
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сопредседатель "Зиновьевского клуба" МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева призвала философов вступить в интеллектуальное сражение за Россию, сопротивляться идеологическому насилию со стороны Запада.
"Я обращаюсь к вам, интеллектуальному классу России, с призывом бороться за истину, сопротивляться западнистскому идеологическому насилию под догматическим прикрытием борьбы с трехсотлетним "российским империализмом". Хватит питаться остатками со стола западной философской мысли, даже если вам приходится сталкиваться с непониманием, осуждением и прямыми санкциями со стороны ваших бывших западных коллег в виде отказа в визах, грантах, участия в конференциях и публикаций в "престижных" журналах... Я призываю вас вступить в интеллектуальное сражение за Россию. Мы обязаны переумнить коллективный Запад", - говорится в тексте заявления Зиновьевой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В конце марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал отвратительной русофобию в странах Запада, когда "люди в разных местах в Европе подвергаются травле только лишь за то, что они говорят на русском языке между собой".
1 апреля, 08:00Украина стала операцией прикрытия для перекройки мира