https://ria.ru/20220403/rossiya-1781566431.html

Зиновьева призвала философов вступить в интеллектуальное сражение за Россию

Зиновьева призвала философов вступить в интеллектуальное сражение за Россию - РИА Новости, 03.04.2022

Зиновьева призвала философов вступить в интеллектуальное сражение за Россию

Сопредседатель "Зиновьевского клуба" МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева призвала философов вступить в интеллектуальное сражение за Россию, сопротивляться... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T19:34

2022-04-03T19:34

2022-04-03T19:49

россия

в мире

европа

украина

сша

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сопредседатель "Зиновьевского клуба" МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева призвала философов вступить в интеллектуальное сражение за Россию, сопротивляться идеологическому насилию со стороны Запада."Я обращаюсь к вам, интеллектуальному классу России, с призывом бороться за истину, сопротивляться западнистскому идеологическому насилию под догматическим прикрытием борьбы с трехсотлетним "российским империализмом". Хватит питаться остатками со стола западной философской мысли, даже если вам приходится сталкиваться с непониманием, осуждением и прямыми санкциями со стороны ваших бывших западных коллег в виде отказа в визах, грантах, участия в конференциях и публикаций в "престижных" журналах... Я призываю вас вступить в интеллектуальное сражение за Россию. Мы обязаны переумнить коллективный Запад", - говорится в тексте заявления Зиновьевой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В конце марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал отвратительной русофобию в странах Запада, когда "люди в разных местах в Европе подвергаются травле только лишь за то, что они говорят на русском языке между собой".

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

россия

европа

украина

сша

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, европа, украина, сша