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В Москве отремонтируют более 25 исторических доходных домов - РИА Новости, 03.04.2022
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В Москве отремонтируют более 25 исторических доходных домов
В Москве отремонтируют более 25 исторических доходных домов - РИА Новости, 03.04.2022
В Москве отремонтируют более 25 исторических доходных домов
В рамках программы капитального ремонта в этом году в Москве отремонтируют более 25 исторических доходных домов, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T20:17
2022-04-03T20:17
общество
москва
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В рамках программы капитального ремонта в этом году в Москве отремонтируют более 25 исторических доходных домов, сообщается на портале мэра столицы.Отмечается, что при капитальном ремонте старинных домов специалисты применяют передовое оборудование и современные технологии, потому что важно сохранить исторический облик объекта. Для очистки фасадов используется криобластинг и бластинг (струйный метод очистки поверхностей), а для восстановления лепного декора - лазерное сканирование и 3D-моделирование."В этом году капремонт проведут в доходном доме по адресу: Гагаринский переулок, дом 23, строение 1... Другой доходный дом, который также капитально отремонтируют, располагается по адресу: улица Чаплыгина, дом 8, строение 1. В нем выполнят капитальный ремонт фасада, крыши, подъезда и внутридомовых инженерных систем.Капитальный ремонт в этом году также выполнят в доходном доме братьев Шторм, который находится по адресу: улица Малая Полянка, дом 10. Специалисты восстановят фасад, крышу, подъезд и заменят инженерные системы, говорится в сообщении.Указано, что всего в программу капремонта жилого фонда Москвы включено свыше 28,5 тысячи домов общей площадью более 275 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тысяч лифтов. В этом году капитальный ремонт начнется в 1,7 тысячи домов.
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общество, москва
20:17 03.04.2022
 
В Москве отремонтируют более 25 исторических доходных домов

Более 25 исторических доходных домов отремонтируют в Москве по программе капремонта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМоскворецкая набережная в Москве
Москворецкая набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Москворецкая набережная в Москве
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В рамках программы капитального ремонта в этом году в Москве отремонтируют более 25 исторических доходных домов, сообщается на портале мэра столицы.
"Наша задача - сохранить исторический облик этих старинных домов, а также вернуть комфорт и безопасность проживания в них", - приводятся слова генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Артура Кескинова.
Отмечается, что при капитальном ремонте старинных домов специалисты применяют передовое оборудование и современные технологии, потому что важно сохранить исторический облик объекта. Для очистки фасадов используется криобластинг и бластинг (струйный метод очистки поверхностей), а для восстановления лепного декора - лазерное сканирование и 3D-моделирование.
"В этом году капремонт проведут в доходном доме по адресу: Гагаринский переулок, дом 23, строение 1... Другой доходный дом, который также капитально отремонтируют, располагается по адресу: улица Чаплыгина, дом 8, строение 1. В нем выполнят капитальный ремонт фасада, крыши, подъезда и внутридомовых инженерных систем.
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Капитальный ремонт в этом году также выполнят в доходном доме братьев Шторм, который находится по адресу: улица Малая Полянка, дом 10. Специалисты восстановят фасад, крышу, подъезд и заменят инженерные системы, говорится в сообщении.
Указано, что всего в программу капремонта жилого фонда Москвы включено свыше 28,5 тысячи домов общей площадью более 275 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тысяч лифтов. В этом году капитальный ремонт начнется в 1,7 тысячи домов.
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