https://ria.ru/20220403/remont-1781569865.html

В Москве отремонтируют более 25 исторических доходных домов

В Москве отремонтируют более 25 исторических доходных домов - РИА Новости, 03.04.2022

В Москве отремонтируют более 25 исторических доходных домов

В рамках программы капитального ремонта в этом году в Москве отремонтируют более 25 исторических доходных домов, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T20:17

2022-04-03T20:17

2022-04-03T20:17

общество

москва

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В рамках программы капитального ремонта в этом году в Москве отремонтируют более 25 исторических доходных домов, сообщается на портале мэра столицы.Отмечается, что при капитальном ремонте старинных домов специалисты применяют передовое оборудование и современные технологии, потому что важно сохранить исторический облик объекта. Для очистки фасадов используется криобластинг и бластинг (струйный метод очистки поверхностей), а для восстановления лепного декора - лазерное сканирование и 3D-моделирование."В этом году капремонт проведут в доходном доме по адресу: Гагаринский переулок, дом 23, строение 1... Другой доходный дом, который также капитально отремонтируют, располагается по адресу: улица Чаплыгина, дом 8, строение 1. В нем выполнят капитальный ремонт фасада, крыши, подъезда и внутридомовых инженерных систем.Капитальный ремонт в этом году также выполнят в доходном доме братьев Шторм, который находится по адресу: улица Малая Полянка, дом 10. Специалисты восстановят фасад, крышу, подъезд и заменят инженерные системы, говорится в сообщении.Указано, что всего в программу капремонта жилого фонда Москвы включено свыше 28,5 тысячи домов общей площадью более 275 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тысяч лифтов. В этом году капитальный ремонт начнется в 1,7 тысячи домов.

https://ria.ru/20220318/blagoustroystvo-1778803197.html

https://realty.ria.ru/20220301/litinstitut-1775790292.html

москва

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, москва