В Британии стремительно растут цены на ремонт

17:21 03.04.2022 (обновлено: 17:25 03.04.2022)
В Британии взлетели цены на ремонт, пишет Daily Mail
Daily Mail: ситуация на Украине подстегнула рост цен на ремонт
© AP Photo / Alberto PezzaliБывший лидер лейбористской партии Джереми Корбин выступает на акции протеста против роста уровня цен в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Alberto Pezzali
Бывший лидер лейбористской партии Джереми Корбин выступает на акции протеста против роста уровня цен в Лондоне, Великобритания
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ситуация на Украине подстегнула рост цен на ремонт жилых помещений, начавшийся еще в прошлом году из-за пандемии, пишет Daily Mail.
"Рост цен на газ сказывается на стоимости кирпичей и изоляционных материалов", — указывает издание.
Из-за нарушения логистики производители не получают сталь, железо и уголь из России и Украины.
"Это беспрецедентная ситуация. У нас никогда не было таких резких и частых скачков цен", — рассказывает исполнительный директор Ассоциации торговли стройматериалами Джон Ньюкомб. Профсоюзы также жалуются на дефицит продукции.
2 апреля, 08:00Европа начала ставить над собой газово-рублевый эксперимент
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.