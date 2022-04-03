https://ria.ru/20220403/remont-1781554403.html

В Британии стремительно растут цены на ремонт

В Британии взлетели цены на ремонт, пишет Daily Mail - РИА Новости, 03.04.2022

В Британии стремительно растут цены на ремонт

Ситуация на Украине подстегнула рост цен на ремонт жилых помещений, начавшийся еще в прошлом году из-за пандемии, пишет Daily Mail. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T17:21

2022-04-03T17:21

2022-04-03T17:25

экономика

москва

европа

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ситуация на Украине подстегнула рост цен на ремонт жилых помещений, начавшийся еще в прошлом году из-за пандемии, пишет Daily Mail."Рост цен на газ сказывается на стоимости кирпичей и изоляционных материалов", — указывает издание.Из-за нарушения логистики производители не получают сталь, железо и уголь из России и Украины."Это беспрецедентная ситуация. У нас никогда не было таких резких и частых скачков цен", — рассказывает исполнительный директор Ассоциации торговли стройматериалами Джон Ньюкомб. Профсоюзы также жалуются на дефицит продукции.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html

https://ria.ru/20220403/britaniya-1781544302.html

москва

европа

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция протеста в Лондоне из-за роста цен на электричество и газ Акция протеста в Лондоне из-за роста цен на электричество и газ 2022-04-03T17:21 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, москва, европа, украина, санкции в отношении россии