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В Британии взлетели цены на ремонт, пишет Daily Mail - РИА Новости, 03.04.2022
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https://ria.ru/20220403/remont-1781554403.html
В Британии стремительно растут цены на ремонт
В Британии взлетели цены на ремонт, пишет Daily Mail - РИА Новости, 03.04.2022
В Британии стремительно растут цены на ремонт
Ситуация на Украине подстегнула рост цен на ремонт жилых помещений, начавшийся еще в прошлом году из-за пандемии, пишет Daily Mail. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T17:21
2022-04-03T17:25
экономика
москва
европа
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ситуация на Украине подстегнула рост цен на ремонт жилых помещений, начавшийся еще в прошлом году из-за пандемии, пишет Daily Mail."Рост цен на газ сказывается на стоимости кирпичей и изоляционных материалов", — указывает издание.Из-за нарушения логистики производители не получают сталь, железо и уголь из России и Украины."Это беспрецедентная ситуация. У нас никогда не было таких резких и частых скачков цен", — рассказывает исполнительный директор Ассоциации торговли стройматериалами Джон Ньюкомб. Профсоюзы также жалуются на дефицит продукции.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html
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Акция протеста в Лондоне из-за роста цен на электричество и газ
Акция протеста в Лондоне из-за роста цен на электричество и газ
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экономика, москва, европа, украина, санкции в отношении россии
17:21 03.04.2022 (обновлено: 17:25 03.04.2022)
 
В Британии взлетели цены на ремонт, пишет Daily Mail

Daily Mail: ситуация на Украине подстегнула рост цен на ремонт

© AP Photo / Alberto PezzaliБывший лидер лейбористской партии Джереми Корбин выступает на акции протеста против роста уровня цен в Лондоне, Великобритания
Бывший лидер лейбористской партии Джереми Корбин выступает на акции протеста против роста уровня цен в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Бывший лидер лейбористской партии Джереми Корбин выступает на акции протеста против роста уровня цен в Лондоне, Великобритания
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ситуация на Украине подстегнула рост цен на ремонт жилых помещений, начавшийся еще в прошлом году из-за пандемии, пишет Daily Mail.
"Рост цен на газ сказывается на стоимости кирпичей и изоляционных материалов", — указывает издание.
Из-за нарушения логистики производители не получают сталь, железо и уголь из России и Украины.
"Это беспрецедентная ситуация. У нас никогда не было таких резких и частых скачков цен", — рассказывает исполнительный директор Ассоциации торговли стройматериалами Джон Ньюкомб. Профсоюзы также жалуются на дефицит продукции.
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Европа начала ставить над собой газово-рублевый эксперимент
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Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
Участница протеста против роста уровня цен в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
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