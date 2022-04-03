https://ria.ru/20220403/putin-1781530055.html

Путин поздравил геологов с их профессиональным праздником

Путин поздравил геологов с их профессиональным праздником - РИА Новости, 03.04.2022

Путин поздравил геологов с их профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с их профессиональным праздником, подчеркнув, что геологи будут трудиться и обеспечивать... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T12:05

2022-04-03T12:05

2022-04-03T12:05

общество

россия

владимир путин

день геолога

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с их профессиональным праздником, подчеркнув, что геологи будут трудиться и обеспечивать высокий статус России как одного из мировых лидеров в сфере добычи полезных ископаемых – на благо Отечества и его граждан, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сегодня мы чествуем целеустремлённых, сильных духом людей и настоящих профессионалов... Убеждён, что и впредь геологи будут самоотверженно трудиться, уверенно обеспечивать высокий статус России как одного из мировых лидеров в сфере добычи полезных ископаемых – на благо Отечества и его граждан", - говорится в поздравлении.Президент отметил, что геологи по праву гордятся своей принадлежностью к крепкой, сплочённой команде первооткрывателей, а также огромным вкладом, который геологическая отрасль вносит в развитие экономики, наращивание промышленного, энергетического потенциала страны, в решение масштабных задач социальной сферы. Кроме того, с глубоким уважением относятся к замечательным традициям ветеранов.Также Путин пожелал геологам здоровья, успехов и новых достижений.

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/geolog-1758026216.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, владимир путин, день геолога