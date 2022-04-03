Путин поздравил геологов с их профессиональным праздником
Президент Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с их профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с их профессиональным праздником, подчеркнув, что геологи будут трудиться и обеспечивать высокий статус России как одного из мировых лидеров в сфере добычи полезных ископаемых – на благо Отечества и его граждан, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня мы чествуем целеустремлённых, сильных духом людей и настоящих профессионалов... Убеждён, что и впредь геологи будут самоотверженно трудиться, уверенно обеспечивать высокий статус России как одного из мировых лидеров в сфере добычи полезных ископаемых – на благо Отечества и его граждан", - говорится в поздравлении.
6 декабря 2021, 07:00АвторыГеолог – это тот, кто всегда в пути
Президент отметил, что геологи по праву гордятся своей принадлежностью к крепкой, сплочённой команде первооткрывателей, а также огромным вкладом, который геологическая отрасль вносит в развитие экономики, наращивание промышленного, энергетического потенциала страны, в решение масштабных задач социальной сферы. Кроме того, с глубоким уважением относятся к замечательным традициям ветеранов.
Также Путин пожелал геологам здоровья, успехов и новых достижений.