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Путин поздравил геологов с их профессиональным праздником - РИА Новости, 03.04.2022
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Путин поздравил геологов с их профессиональным праздником
Путин поздравил геологов с их профессиональным праздником - РИА Новости, 03.04.2022
Путин поздравил геологов с их профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с их профессиональным праздником, подчеркнув, что геологи будут трудиться и обеспечивать... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T12:05
2022-04-03T12:05
общество
россия
владимир путин
день геолога
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с их профессиональным праздником, подчеркнув, что геологи будут трудиться и обеспечивать высокий статус России как одного из мировых лидеров в сфере добычи полезных ископаемых – на благо Отечества и его граждан, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сегодня мы чествуем целеустремлённых, сильных духом людей и настоящих профессионалов... Убеждён, что и впредь геологи будут самоотверженно трудиться, уверенно обеспечивать высокий статус России как одного из мировых лидеров в сфере добычи полезных ископаемых – на благо Отечества и его граждан", - говорится в поздравлении.Президент отметил, что геологи по праву гордятся своей принадлежностью к крепкой, сплочённой команде первооткрывателей, а также огромным вкладом, который геологическая отрасль вносит в развитие экономики, наращивание промышленного, энергетического потенциала страны, в решение масштабных задач социальной сферы. Кроме того, с глубоким уважением относятся к замечательным традициям ветеранов.Также Путин пожелал геологам здоровья, успехов и новых достижений.
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общество, россия, владимир путин, день геолога
12:05 03.04.2022
 
Путин поздравил геологов с их профессиональным праздником

Президент Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с их профессиональным праздником

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с их профессиональным праздником, подчеркнув, что геологи будут трудиться и обеспечивать высокий статус России как одного из мировых лидеров в сфере добычи полезных ископаемых – на благо Отечества и его граждан, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня мы чествуем целеустремлённых, сильных духом людей и настоящих профессионалов... Убеждён, что и впредь геологи будут самоотверженно трудиться, уверенно обеспечивать высокий статус России как одного из мировых лидеров в сфере добычи полезных ископаемых – на благо Отечества и его граждан", - говорится в поздравлении.
Геолог из Гавайской Вулканической обсерватории стоит на остывшем потоке лавы вулкана Килауэа, Гавайи, США - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря 2021, 07:00Авторы
Геолог – это тот, кто всегда в пути
Президент отметил, что геологи по праву гордятся своей принадлежностью к крепкой, сплочённой команде первооткрывателей, а также огромным вкладом, который геологическая отрасль вносит в развитие экономики, наращивание промышленного, энергетического потенциала страны, в решение масштабных задач социальной сферы. Кроме того, с глубоким уважением относятся к замечательным традициям ветеранов.
Также Путин пожелал геологам здоровья, успехов и новых достижений.
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДень геолога
 
 
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