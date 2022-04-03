https://ria.ru/20220403/pozhar-1781549703.html
Пострадавших при пожаре в ЦКБ РАН в Москве нет
Пострадавших при пожаре в ЦКБ РАН в Москве нет - РИА Новости, 03.04.2022
Пострадавших при пожаре в ЦКБ РАН в Москве нет
Пострадавших в результате пожара в Центральной клинической больнице РАН в Москве нет, в палате в момент возгорания была лишь одна пациентка, сообщила... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T16:30
2022-04-03T16:30
2022-04-03T16:30
происшествия
москва
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пострадавших в результате пожара в Центральной клинической больнице РАН в Москве нет, в палате в момент возгорания была лишь одна пациентка, сообщила пресс-служба медучреждения РИА Новости.Ранее МЧС информировало, что пожар произошел в воскресенье в Центральной клинической больнице РАН в Москве, он полностью ликвидирован на площади 25 квадратных метров, спасены 12 человек, информации о пострадавших не поступало."В результате локального возгорания в Центральной клинической больнице (ЦКБ) РАН пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано. Возгорание локального характера произошло в одной из палат терапевтического отделения. В момент инцидента там находилась только одна пациентка на обследовании в полностью удовлетворительном состоянии", - отмечает ЦКБ РАН.По данным пресс-службы, все пациенты были оперативно эвакуированы и находятся в полной безопасности. Специальные службы на месте инцидента выясняют причины возгорания.
https://ria.ru/20220403/pozhar-1781545288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавших при пожаре в ЦКБ РАН в Москве нет
Пострадавших в результате пожара в Центральной клинической больнице РАН в Москве нет