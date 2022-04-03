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Пострадавших при пожаре в ЦКБ РАН в Москве нет - РИА Новости, 03.04.2022
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Пострадавших при пожаре в ЦКБ РАН в Москве нет
Пострадавших при пожаре в ЦКБ РАН в Москве нет - РИА Новости, 03.04.2022
Пострадавших при пожаре в ЦКБ РАН в Москве нет
Пострадавших в результате пожара в Центральной клинической больнице РАН в Москве нет, в палате в момент возгорания была лишь одна пациентка, сообщила... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T16:30
2022-04-03T16:30
происшествия
москва
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пострадавших в результате пожара в Центральной клинической больнице РАН в Москве нет, в палате в момент возгорания была лишь одна пациентка, сообщила пресс-служба медучреждения РИА Новости.Ранее МЧС информировало, что пожар произошел в воскресенье в Центральной клинической больнице РАН в Москве, он полностью ликвидирован на площади 25 квадратных метров, спасены 12 человек, информации о пострадавших не поступало."В результате локального возгорания в Центральной клинической больнице (ЦКБ) РАН пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано. Возгорание локального характера произошло в одной из палат терапевтического отделения. В момент инцидента там находилась только одна пациентка на обследовании в полностью удовлетворительном состоянии", - отмечает ЦКБ РАН.По данным пресс-службы, все пациенты были оперативно эвакуированы и находятся в полной безопасности. Специальные службы на месте инцидента выясняют причины возгорания.
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происшествия, москва, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:30 03.04.2022
 
Пострадавших при пожаре в ЦКБ РАН в Москве нет

Пострадавших в результате пожара в Центральной клинической больнице РАН в Москве нет

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Скорая помощь
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пострадавших в результате пожара в Центральной клинической больнице РАН в Москве нет, в палате в момент возгорания была лишь одна пациентка, сообщила пресс-служба медучреждения РИА Новости.
Ранее МЧС информировало, что пожар произошел в воскресенье в Центральной клинической больнице РАН в Москве, он полностью ликвидирован на площади 25 квадратных метров, спасены 12 человек, информации о пострадавших не поступало.
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 15:16
Появились подробности пожара в больнице РАН в Москве
"В результате локального возгорания в Центральной клинической больнице (ЦКБ) РАН пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано. Возгорание локального характера произошло в одной из палат терапевтического отделения. В момент инцидента там находилась только одна пациентка на обследовании в полностью удовлетворительном состоянии", - отмечает ЦКБ РАН.
По данным пресс-службы, все пациенты были оперативно эвакуированы и находятся в полной безопасности. Специальные службы на месте инцидента выясняют причины возгорания.
 
ПроисшествияМоскваРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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