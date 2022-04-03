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Россия доставила более 7,8 тысячи тонн гумпомощи на Украину - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/pomosch-1781575624.html
Россия доставила более 7,8 тысячи тонн гумпомощи на Украину
Россия доставила более 7,8 тысячи тонн гумпомощи на Украину - РИА Новости, 03.04.2022
Россия доставила более 7,8 тысячи тонн гумпомощи на Украину
Россия со 2 марта доставила более 7,8 тысячи тонн гуманитарных грузов на Украину, заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T21:41
2022-04-03T21:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила более 7,8 тысячи тонн гуманитарных грузов на Украину, заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 7 842,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 739 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что за истекшие сутки прошли шесть акций в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, мирному населению переданы 353 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов.Кроме того, 3 апреля проводятся 15 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях. Населению передают 330 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания."На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости", - добавил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
21:41 03.04.2022
 
Россия доставила более 7,8 тысячи тонн гумпомощи на Украину

Россия доставила более 7,8 тысячи тонн гумпомощи на Украину

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя получают гуманитарную помощь, доставленную из России
Жители Мариуполя получают гуманитарную помощь, доставленную из России - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Жители Мариуполя получают гуманитарную помощь, доставленную из России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила более 7,8 тысячи тонн гуманитарных грузов на Украину, заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 7 842,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 739 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.
Жители Мариуполя получают у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 08:00
Россия отвечает за Украину
Он уточнил, что за истекшие сутки прошли шесть акций в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, мирному населению переданы 353 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов.
Кроме того, 3 апреля проводятся 15 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях. Населению передают 330 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
"На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости", - добавил Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 08:00
Что Россия должна сделать с Украиной
 
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