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В ГД после слов Качиньского заявили, что Польша задумала "дележку" Украины - РИА Новости, 03.04.2022
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В ГД после слов Качиньского заявили, что Польша задумала "дележку" Украины
В ГД после слов Качиньского заявили, что Польша задумала "дележку" Украины - РИА Новости, 03.04.2022
В ГД после слов Качиньского заявили, что Польша задумала "дележку" Украины
Заявления Польши о размещении у себя ядерного вооружения США в момент, когда все призывают к деэскалации, говорят о желании начать "дележку" Украины с... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T15:37
2022-04-03T15:37
в мире
польша
украина
сша
ярослав качиньский
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Заявления Польши о размещении у себя ядерного вооружения США в момент, когда все призывают к деэскалации, говорят о желании начать "дележку" Украины с претензией на расширение собственной территории, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Польский вице-премьер, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в интервью Welt am Sonntag, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США."Они почему-то считают, что приближается такое время, когда будут делить территорию Украины. А претензии Польши к территории Украины, к какой части, понятны - западная часть", - отметил политик.Парламентарий указал, что заявления появляются на фоне "дружных" призывов к деэскалации, в то время как Польша, по всей видимости, "хочет поучаствовать в дележке территории". В рамках риторики об усилении ядерного вооружения это нужно расценивать не иначе как "глобальную провокацию", добавил Шхагошев."В этих заявлениях нет ни слова об Украине, поэтому не надо прятаться за стеной помощи, это абсолютно предательская натура Польши с претензией на расширение собственной территории", - констатировал он.
https://ria.ru/20220403/polsha-1781534191.html
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781529028.html
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в мире, польша, украина, сша, ярослав качиньский, госдума рф
15:37 03.04.2022
 
В ГД после слов Качиньского заявили, что Польша задумала "дележку" Украины

Депутат Шхагошев после слов Качиньского заявил, что Польша задумала расширение территорий

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Заявления Польши о размещении у себя ядерного вооружения США в момент, когда все призывают к деэскалации, говорят о желании начать "дележку" Украины с претензией на расширение собственной территории, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Польский вице-премьер, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в интервью Welt am Sonntag, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США.
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"Они почему-то считают, что приближается такое время, когда будут делить территорию Украины. А претензии Польши к территории Украины, к какой части, понятны - западная часть", - отметил политик.
Парламентарий указал, что заявления появляются на фоне "дружных" призывов к деэскалации, в то время как Польша, по всей видимости, "хочет поучаствовать в дележке территории". В рамках риторики об усилении ядерного вооружения это нужно расценивать не иначе как "глобальную провокацию", добавил Шхагошев.
"В этих заявлениях нет ни слова об Украине, поэтому не надо прятаться за стеной помощи, это абсолютно предательская натура Польши с претензией на расширение собственной территории", - констатировал он.
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