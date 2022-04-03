https://ria.ru/20220403/polsha-1781534191.html

В СФ прокомментировали предложение Польши разместить ядерное оружие США

В СФ прокомментировали предложение Польши разместить ядерное оружие США - РИА Новости, 03.04.2022

В СФ прокомментировали предложение Польши разместить ядерное оружие США

Предложение Польши о размещении на территории страны ядерного оружия США – провокация, желание залезть под ядерный зонтик Вашингтона, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T12:55

2022-04-03T12:55

2022-04-03T12:55

в мире

польша

ярослав качиньский

константин косачев

нато

сша

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Предложение Польши о размещении на территории страны ядерного оружия США – провокация, желание залезть под ядерный зонтик Вашингтона, заявил РИА Новости в воскресенье вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в интервью Welt am Sonntag, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США."Как известно, американцы держат ядерное оружие (около 150 тактических термоядерных авиационных бомб B61) на шести своих военных базах в пяти европейских странах – (это) Германия, Бельгия, Нидерланды, Италия и Турция", - сказал политик.По его словам, уже сам факт размещения этого самого опасного вида оружия массового уничтожения за пределами национальной территории представляет собой угрозу Европе, включая Россию. При этом "Россия неоднократно предлагала США договориться о недопустимости размещения ядерного оружия за пределами нацтерриторий, но ответа так и не получила", подчеркнул он.Особенно цинично и лицемерно эта инициатива выглядит на фоне постоянно высказываемой в НАТО озабоченности гипотетической возможностью размещения российского ядерного оружия в Беларуси, о чем в своё время говорил, отвечая на подобного рода провокационные заявления натовских стратегов, президент Александр Лукашенко, заключил сенатор.

https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781136350.html

https://ria.ru/20220331/dengi-1780905106.html

польша

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, ярослав качиньский, константин косачев, нато, сша