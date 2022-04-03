В СФ прокомментировали предложение Польши разместить ядерное оружие США
Вице-спикер СФ Косачев назвал идею Качиньского о ядерном оружии США в Польше провокацией
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Предложение Польши о размещении на территории страны ядерного оружия США – провокация, желание залезть под ядерный зонтик Вашингтона, заявил РИА Новости в воскресенье вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в интервью Welt am Sonntag, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США.
"Как известно, американцы держат ядерное оружие (около 150 тактических термоядерных авиационных бомб B61) на шести своих военных базах в пяти европейских странах – (это) Германия, Бельгия, Нидерланды, Италия и Турция", - сказал политик.
По его словам, уже сам факт размещения этого самого опасного вида оружия массового уничтожения за пределами национальной территории представляет собой угрозу Европе, включая Россию. При этом "Россия неоднократно предлагала США договориться о недопустимости размещения ядерного оружия за пределами нацтерриторий, но ответа так и не получила", подчеркнул он.
"Нынешняя инициатива высокопоставленного польского политика - очередная провокация, которая нацелена исключительно на то, чтобы во-первых напомнить американцам о существовании мегалояльной Польши и, во-вторых, поглубже залезть под американский ядерный зонтик", - отметил Косачев.
Особенно цинично и лицемерно эта инициатива выглядит на фоне постоянно высказываемой в НАТО озабоченности гипотетической возможностью размещения российского ядерного оружия в Беларуси, о чем в своё время говорил, отвечая на подобного рода провокационные заявления натовских стратегов, президент Александр Лукашенко, заключил сенатор.