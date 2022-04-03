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Песков отреагировал на введение санкций против него - РИА Новости, 03.04.2022
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Песков отреагировал на введение санкций против него
Песков отреагировал на введение санкций против него - РИА Новости, 03.04.2022
Песков отреагировал на введение санкций против него
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введенные в отношении него санкции, заявив, что это так же ужасно, как санкции против СМИ. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T18:53
2022-04-03T18:53
в мире
дмитрий песков
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введенные в отношении него санкции, заявив, что это так же ужасно, как санкции против СМИ."Я пресс-секретарь. Санкции против пресс-секретарей вводить - это тоже неправильно. Наверное, это так же ужасно, как вводить санкции против средств массовой информации", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".
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в мире, дмитрий песков, санкции в отношении россии, россия
18:53 03.04.2022
 
Песков отреагировал на введение санкций против него

Песков о санкциях против себя: вводить санкции против пресс-секретарей неправильно

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введенные в отношении него санкции, заявив, что это так же ужасно, как санкции против СМИ.
"Я пресс-секретарь. Санкции против пресс-секретарей вводить - это тоже неправильно. Наверное, это так же ужасно, как вводить санкции против средств массовой информации", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
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В миреДмитрий ПесковСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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