https://ria.ru/20220403/peskov-1781562750.html
Песков отреагировал на введение санкций против него
Песков отреагировал на введение санкций против него - РИА Новости, 03.04.2022
Песков отреагировал на введение санкций против него
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введенные в отношении него санкции, заявив, что это так же ужасно, как санкции против СМИ. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T18:53
2022-04-03T18:53
2022-04-03T18:53
в мире
дмитрий песков
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введенные в отношении него санкции, заявив, что это так же ужасно, как санкции против СМИ."Я пресс-секретарь. Санкции против пресс-секретарей вводить - это тоже неправильно. Наверное, это так же ужасно, как вводить санкции против средств массовой информации", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20220403/peskov-1781540294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, санкции в отношении россии, россия
Песков отреагировал на введение санкций против него
Песков о санкциях против себя: вводить санкции против пресс-секретарей неправильно