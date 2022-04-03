https://ria.ru/20220403/peskov-1781562750.html

Песков отреагировал на введение санкций против него

Песков отреагировал на введение санкций против него - РИА Новости, 03.04.2022

Песков отреагировал на введение санкций против него

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введенные в отношении него санкции, заявив, что это так же ужасно, как санкции против СМИ. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T18:53

2022-04-03T18:53

2022-04-03T18:53

в мире

дмитрий песков

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введенные в отношении него санкции, заявив, что это так же ужасно, как санкции против СМИ."Я пресс-секретарь. Санкции против пресс-секретарей вводить - это тоже неправильно. Наверное, это так же ужасно, как вводить санкции против средств массовой информации", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20220403/peskov-1781540294.html

россия

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Севастиан Котов

в мире, дмитрий песков, санкции в отношении россии, россия