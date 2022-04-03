https://ria.ru/20220403/peskov-1781540015.html
Европе придется выстраивать диалог с Россией, заявил Песков
Европе придется выстраивать диалог с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2022
Европе придется выстраивать диалог с Россией, заявил Песков
Рано или поздно Европе придется выстраивать диалог с Россией, хочет этого кто-то за океаном или нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:18
2022-04-03T14:18
2022-04-03T14:18
в мире
россия
европа
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Рано или поздно Европе придется выстраивать диалог с Россией, хочет этого кто-то за океаном или нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но рано или поздно нам придется выстраивать диалог, хочет этого кто-то за океаном или не хочет", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, дмитрий песков
Европе придется выстраивать диалог с Россией, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: рано или поздно Европе придется выстраивать диалог с Россией