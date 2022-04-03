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Европе придется выстраивать диалог с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2022
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Европе придется выстраивать диалог с Россией, заявил Песков
Европе придется выстраивать диалог с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2022
Европе придется выстраивать диалог с Россией, заявил Песков
Рано или поздно Европе придется выстраивать диалог с Россией, хочет этого кто-то за океаном или нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:18
2022-04-03T14:18
в мире
россия
европа
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Рано или поздно Европе придется выстраивать диалог с Россией, хочет этого кто-то за океаном или нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но рано или поздно нам придется выстраивать диалог, хочет этого кто-то за океаном или не хочет", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
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в мире, россия, европа, дмитрий песков
14:18 03.04.2022
 
Европе придется выстраивать диалог с Россией, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: рано или поздно Европе придется выстраивать диалог с Россией

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Рано или поздно Европе придется выстраивать диалог с Россией, хочет этого кто-то за океаном или нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Но рано или поздно нам придется выстраивать диалог, хочет этого кто-то за океаном или не хочет", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
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