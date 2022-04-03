Рейтинг@Mail.ru
Пентагон: США отменили ракетное испытание не из-за страха перед Россией - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220403/pentagon-1781555681.html
Пентагон: США отменили ракетное испытание не из-за страха перед Россией
Пентагон: США отменили ракетное испытание не из-за страха перед Россией - РИА Новости, 03.04.2022
Пентагон: США отменили ракетное испытание не из-за страха перед Россией
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США отменили очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты не из страха перед Россией, РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T17:30
2022-04-03T17:30
в мире
сша
пентагон
министерство обороны сша
санкции в отношении россии
нато
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США отменили очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты не из страха перед Россией, а желая избежать эскалации."Президент Байден был исключительно прямым с президентом Путиным. Здесь нет страха",- сказал Кирби в интервью телеканалу Fox.Он отметил, что США помогают Украине, укрепляют восточный фланг НАТО. "Мы добавили дополнительные самолеты и силы только в последние семь дней", - сказал он.Кирби подчеркнул, что ракетный тест был отменен, поскольку США не хотят эскалации ситуации, но позже в этом году запланировано другое испытание.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781555022.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пентагон, министерство обороны сша, санкции в отношении россии, нато, россия, украина, джо байден, владимир путин
17:30 03.04.2022
 
Пентагон: США отменили ракетное испытание не из-за страха перед Россией

В Пентагоне заявили, что США отменили испытание ракеты не из-за страха перед Россией

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США отменили очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты не из страха перед Россией, а желая избежать эскалации.
"Президент Байден был исключительно прямым с президентом Путиным. Здесь нет страха",- сказал Кирби в интервью телеканалу Fox.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 17:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пентагон заявил, что американская военная помощь Киеву поступает постоянно
Он отметил, что США помогают Украине, укрепляют восточный фланг НАТО. "Мы добавили дополнительные самолеты и силы только в последние семь дней", - сказал он.
Кирби подчеркнул, что ракетный тест был отменен, поскольку США не хотят эскалации ситуации, но позже в этом году запланировано другое испытание.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреСШАПентагонМинистерство обороны СШАСанкции в отношении РоссииНАТОРоссияУкраинаДжо БайденВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала