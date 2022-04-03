https://ria.ru/20220403/pentagon-1781555681.html

Пентагон: США отменили ракетное испытание не из-за страха перед Россией

Пентагон: США отменили ракетное испытание не из-за страха перед Россией - РИА Новости, 03.04.2022

Пентагон: США отменили ракетное испытание не из-за страха перед Россией

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США отменили очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты не из страха перед Россией, РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T17:30

2022-04-03T17:30

2022-04-03T17:30

в мире

сша

пентагон

министерство обороны сша

санкции в отношении россии

нато

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США отменили очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты не из страха перед Россией, а желая избежать эскалации."Президент Байден был исключительно прямым с президентом Путиным. Здесь нет страха",- сказал Кирби в интервью телеканалу Fox.Он отметил, что США помогают Украине, укрепляют восточный фланг НАТО. "Мы добавили дополнительные самолеты и силы только в последние семь дней", - сказал он.Кирби подчеркнул, что ракетный тест был отменен, поскольку США не хотят эскалации ситуации, но позже в этом году запланировано другое испытание.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781555022.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, пентагон, министерство обороны сша, санкции в отношении россии, нато, россия, украина, джо байден, владимир путин