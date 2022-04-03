Рейтинг@Mail.ru
В Пакистане распустили кабинет министров и парламент - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220403/pakistan-1781530380.html
В Пакистане распустили кабинет министров и парламент
В Пакистане распустили кабинет министров и парламент - РИА Новости, 03.04.2022
В Пакистане распустили кабинет министров и парламент
Премьер-министр Пакистана Имран Хан распустил кабинет министров, сообщил государственный министр информации и телерадиовещания Фаррух Хабиб. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T12:12
2022-04-03T13:00
в мире
пакистан
имран хан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781529416_0:22:1162:675_1920x0_80_0_0_ba3a6aecd4429c96d50ca7c66b7442fe.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 апр – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан распустил кабинет министров, сообщил государственный министр информации и телерадиовещания Фаррух Хабиб."Премьер-министр продолжит выполнять свои обязанности в соответствии со статьей 224 Конституции. Кабинет министров распущен", - написал министр в Twitter.Телеканал Geo сообщил, что президент Пакистана Ариф Алви по предложению премьер-министра Имрана Хана распустил парламент страны.Новые парламентские выборы в Пакистане состоятся через 90 дней, сообщил госминистр информации и телерадиовещания Фаррух Хабиб.Ранее в воскресенье премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что предложил президенту распустить парламент. Его заявление прозвучало через несколько минут после того, как вице-спикер Национальной ассамблеи Касим Сури, который председательствовал на сегодняшнем заседании парламента, отклонил вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, назвав его противоречащим статье 5 конституции.На прошлой неделе правящая партия Пакистана "Техрик-и-Инсаф" потеряла поддержку партии "Движение Муттахида Кауми" - ключевого партнера по коалиции - и тем самым фактически лишилась большинства в парламенте. Для того, чтобы объявить вотум недоверия премьеру Пакистана Имрану Хану, оппозиции достаточно было набрать 172 голоса. С приходом "Движения Муттахида Кауми" оппозиция располагала 177 голосами в парламенте против 164 голосов у правящей партии.Оппозиционные партии обвиняли правительство Хана в неконтролируемой инфляции, в то время как Хан обвинял лидеров оппозиции в попытках его смещения с поста, поскольку он не хотел мириться с их предполагаемой коррупцией.
https://ria.ru/20220403/pakistan-1781520260.html
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781529416_0:0:1162:872_1920x0_80_0_0_705c729336d55eacac007eda513e39f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, имран хан
12:12 03.04.2022 (обновлено: 13:00 03.04.2022)
 
В Пакистане распустили кабинет министров и парламент

Премьер Пакистана Хан распустил правительство, президент Алви распустил парламент страны

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Пакистана Имран Хан
Премьер-министр Пакистана Имран Хан - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 апр – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан распустил кабинет министров, сообщил государственный министр информации и телерадиовещания Фаррух Хабиб.
"Премьер-министр продолжит выполнять свои обязанности в соответствии со статьей 224 Конституции. Кабинет министров распущен", - написал министр в Twitter.
Телеканал Geo сообщил, что президент Пакистана Ариф Алви по предложению премьер-министра Имрана Хана распустил парламент страны.
Новые парламентские выборы в Пакистане состоятся через 90 дней, сообщил госминистр информации и телерадиовещания Фаррух Хабиб.
Ранее в воскресенье премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что предложил президенту распустить парламент. Его заявление прозвучало через несколько минут после того, как вице-спикер Национальной ассамблеи Касим Сури, который председательствовал на сегодняшнем заседании парламента, отклонил вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, назвав его противоречащим статье 5 конституции.
На прошлой неделе правящая партия Пакистана "Техрик-и-Инсаф" потеряла поддержку партии "Движение Муттахида Кауми" - ключевого партнера по коалиции - и тем самым фактически лишилась большинства в парламенте. Для того, чтобы объявить вотум недоверия премьеру Пакистана Имрану Хану, оппозиции достаточно было набрать 172 голоса. С приходом "Движения Муттахида Кауми" оппозиция располагала 177 голосами в парламенте против 164 голосов у правящей партии.
Оппозиционные партии обвиняли правительство Хана в неконтролируемой инфляции, в то время как Хан обвинял лидеров оппозиции в попытках его смещения с поста, поскольку он не хотел мириться с их предполагаемой коррупцией.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 10:38
СМИ: спикер парламента Пакистана отклонил вотум недоверия Имрану Хану
 
В миреПакистанИмран Хан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала