https://ria.ru/20220403/pakistan-1781530380.html

В Пакистане распустили кабинет министров и парламент

В Пакистане распустили кабинет министров и парламент - РИА Новости, 03.04.2022

В Пакистане распустили кабинет министров и парламент

Премьер-министр Пакистана Имран Хан распустил кабинет министров, сообщил государственный министр информации и телерадиовещания Фаррух Хабиб. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T12:12

2022-04-03T12:12

2022-04-03T13:00

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пакистан

имран хан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 апр – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан распустил кабинет министров, сообщил государственный министр информации и телерадиовещания Фаррух Хабиб."Премьер-министр продолжит выполнять свои обязанности в соответствии со статьей 224 Конституции. Кабинет министров распущен", - написал министр в Twitter.Телеканал Geo сообщил, что президент Пакистана Ариф Алви по предложению премьер-министра Имрана Хана распустил парламент страны.Новые парламентские выборы в Пакистане состоятся через 90 дней, сообщил госминистр информации и телерадиовещания Фаррух Хабиб.Ранее в воскресенье премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что предложил президенту распустить парламент. Его заявление прозвучало через несколько минут после того, как вице-спикер Национальной ассамблеи Касим Сури, который председательствовал на сегодняшнем заседании парламента, отклонил вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, назвав его противоречащим статье 5 конституции.На прошлой неделе правящая партия Пакистана "Техрик-и-Инсаф" потеряла поддержку партии "Движение Муттахида Кауми" - ключевого партнера по коалиции - и тем самым фактически лишилась большинства в парламенте. Для того, чтобы объявить вотум недоверия премьеру Пакистана Имрану Хану, оппозиции достаточно было набрать 172 голоса. С приходом "Движения Муттахида Кауми" оппозиция располагала 177 голосами в парламенте против 164 голосов у правящей партии.Оппозиционные партии обвиняли правительство Хана в неконтролируемой инфляции, в то время как Хан обвинял лидеров оппозиции в попытках его смещения с поста, поскольку он не хотел мириться с их предполагаемой коррупцией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пакистан, имран хан