12:12 03.04.2022 (обновлено: 13:00 03.04.2022)
В Пакистане распустили кабинет министров и парламент
Премьер Пакистана Хан распустил правительство, президент Алви распустил парламент страны
Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 апр – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан распустил кабинет министров, сообщил государственный министр информации и телерадиовещания Фаррух Хабиб.
"Премьер-министр продолжит выполнять свои обязанности в соответствии со статьей 224 Конституции. Кабинет министров распущен", - написал министр в Twitter.
Телеканал Geo сообщил, что президент Пакистана Ариф Алви по предложению премьер-министра Имрана Хана распустил парламент страны.
Новые парламентские выборы в Пакистане состоятся через 90 дней, сообщил госминистр информации и телерадиовещания Фаррух Хабиб.
Ранее в воскресенье премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что предложил президенту распустить парламент. Его заявление прозвучало через несколько минут после того, как вице-спикер Национальной ассамблеи Касим Сури, который председательствовал на сегодняшнем заседании парламента, отклонил вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, назвав его противоречащим статье 5 конституции.
На прошлой неделе правящая партия Пакистана "Техрик-и-Инсаф" потеряла поддержку партии "Движение Муттахида Кауми" - ключевого партнера по коалиции - и тем самым фактически лишилась большинства в парламенте. Для того, чтобы объявить вотум недоверия премьеру Пакистана Имрану Хану, оппозиции достаточно было набрать 172 голоса. С приходом "Движения Муттахида Кауми" оппозиция располагала 177 голосами в парламенте против 164 голосов у правящей партии.
Оппозиционные партии обвиняли правительство Хана в неконтролируемой инфляции, в то время как Хан обвинял лидеров оппозиции в попытках его смещения с поста, поскольку он не хотел мириться с их предполагаемой коррупцией.