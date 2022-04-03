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Пушкин, Лермонтов, Маяковский и другие классики, писавшие с ошибками
Пушкин, Лермонтов, Маяковский и другие классики, писавшие с ошибками - РИА Новости, 03.04.2022
Пушкин, Лермонтов, Маяковский и другие классики, писавшие с ошибками
Достоевский ставил знаки препинания "на слух", Маяковский не ставил их вовсе, а Пушкин менял правила "под себя". Русские классики были живыми людьми и многие из них... писали с ошибками. Рассказываем, как те, кто создавал современный русский язык, попадали из-за своих ошибок в неловкие ситуации и получали двойки за обычные школьные сочинения.
2022-04-03T12:00
2022-04-03T12:00
2022-04-03T12:00
как это по-русски
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Пушкин, Лермонтов, Маяковский и другие классики, писавшие с ошибками
Достоевский ставил знаки препинания «на слух», Маяковский не ставил их вовсе, а Пушкин менял правила «под себя». Русские классики были живыми людьми и многие из них... писали с ошибками. Рассказываем, как те, кто создавал современный русский язык, попадали из-за своих ошибок в неловкие ситуации и получали двойки за обычные школьные сочинения.
audio/mpeg
Пушкин, Лермонтов, Маяковский и другие классики, писавшие с ошибками
Достоевский ставил знаки препинания «на слух», Маяковский не ставил их вовсе, а Пушкин менял правила «под себя». Русские классики были живыми людьми и многие из них... писали с ошибками. Рассказываем, как те, кто создавал современный русский язык, попадали из-за своих ошибок в неловкие ситуации и получали двойки за обычные школьные сочинения.
audio/mpeg
Комментирует доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РУДН, кандидат филологических наук Екатерина Недопекина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Юлия МирейГолоса эпизода: Юлия Мирей, Артем Буфтяк, Наталия ШашинаЗвукорежиссер: Семен Красавин
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история, литература, аудио
Пушкин, Лермонтов, Маяковский и другие классики, писавшие с ошибками
Достоевский ставил знаки препинания "на слух", Маяковский не ставил их вовсе, а Пушкин менял правила "под себя". Русские классики были живыми людьми и многие из них... писали с ошибками. Рассказываем, как те, кто создавал современный русский язык, попадали из-за своих ошибок в неловкие ситуации и получали двойки за обычные школьные сочинения.