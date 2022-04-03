https://ria.ru/20220403/oshibki-1781315458.html

Пушкин, Лермонтов, Маяковский и другие классики, писавшие с ошибками

Пушкин, Лермонтов, Маяковский и другие классики, писавшие с ошибками - РИА Новости, 03.04.2022

Пушкин, Лермонтов, Маяковский и другие классики, писавшие с ошибками

Достоевский ставил знаки препинания "на слух", Маяковский не ставил их вовсе, а Пушкин менял правила "под себя". Русские классики были живыми людьми и многие из них... писали с ошибками. Рассказываем, как те, кто создавал современный русский язык, попадали из-за своих ошибок в неловкие ситуации и получали двойки за обычные школьные сочинения.

2022-04-03T12:00

2022-04-03T12:00

2022-04-03T12:00

как это по-русски

история

литература

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781313339_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_7c6ee731724ec36a3ca298966b54fd76.jpg

Пушкин, Лермонтов, Маяковский и другие классики, писавшие с ошибками Достоевский ставил знаки препинания «на слух», Маяковский не ставил их вовсе, а Пушкин менял правила «под себя». Русские классики были живыми людьми и многие из них... писали с ошибками. Рассказываем, как те, кто создавал современный русский язык, попадали из-за своих ошибок в неловкие ситуации и получали двойки за обычные школьные сочинения. audio/mpeg

Пушкин, Лермонтов, Маяковский и другие классики, писавшие с ошибками Достоевский ставил знаки препинания «на слух», Маяковский не ставил их вовсе, а Пушкин менял правила «под себя». Русские классики были живыми людьми и многие из них... писали с ошибками. Рассказываем, как те, кто создавал современный русский язык, попадали из-за своих ошибок в неловкие ситуации и получали двойки за обычные школьные сочинения. audio/mpeg

Комментирует доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РУДН, кандидат филологических наук Екатерина Недопекина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Юлия МирейГолоса эпизода: Юлия Мирей, Артем Буфтяк, Наталия ШашинаЗвукорежиссер: Семен Красавин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

история, литература, аудио