https://ria.ru/20220403/osetiya-1781543391.html

Бибилов прибыл в Мариуполь

Бибилов прибыл в Мариуполь - РИА Новости, 03.04.2022

Бибилов прибыл в Мариуполь

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Мариуполь, где вместе с депутатом госдумы, руководителем "Боевого Братства" Дмитрием Саблиным посетил пункт... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T14:49

2022-04-03T14:49

2022-04-03T14:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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анатолий бибилов

южная осетия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Мариуполь, где вместе с депутатом госдумы, руководителем "Боевого Братства" Дмитрием Саблиным посетил пункт временного размещения в Володарском и пообщался с активистами МГЕР, сообщается в Telegram-канале "Единой России"."Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил Мариуполь. Вместе с депутатом Госдумы, руководителем "Боевого Братства" Дмитрием Саблиным, который координирует в Мариуполе работу гуманитарного центра "Единой России", он посетил ПВР в Володарском, пообщался с активистами МГЕР и Волонтерской роты - несколько дней назад они развернули под Мариуполем полевые лагеря, где жители города могут получить помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что Анатолий Бибилов посетил одну из больниц Мариуполя и передал учреждению медикаменты, в том числе инсулин, которого в городе сейчас практически нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/donbass-1781012284.html

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мариуполь

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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