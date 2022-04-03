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Бибилов прибыл в Мариуполь - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/osetiya-1781543391.html
Бибилов прибыл в Мариуполь
Бибилов прибыл в Мариуполь - РИА Новости, 03.04.2022
Бибилов прибыл в Мариуполь
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Мариуполь, где вместе с депутатом госдумы, руководителем "Боевого Братства" Дмитрием Саблиным посетил пункт... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:49
2022-04-03T14:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
дмитрий саблин
анатолий бибилов
южная осетия
мариуполь
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Мариуполь, где вместе с депутатом госдумы, руководителем "Боевого Братства" Дмитрием Саблиным посетил пункт временного размещения в Володарском и пообщался с активистами МГЕР, сообщается в Telegram-канале "Единой России"."Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил Мариуполь. Вместе с депутатом Госдумы, руководителем "Боевого Братства" Дмитрием Саблиным, который координирует в Мариуполе работу гуманитарного центра "Единой России", он посетил ПВР в Володарском, пообщался с активистами МГЕР и Волонтерской роты - несколько дней назад они развернули под Мариуполем полевые лагеря, где жители города могут получить помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что Анатолий Бибилов посетил одну из больниц Мариуполя и передал учреждению медикаменты, в том числе инсулин, которого в городе сейчас практически нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, дмитрий саблин, анатолий бибилов, южная осетия, мариуполь, россия, госдума рф, боевое братство, мгер, здоровье - общество, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
14:49 03.04.2022
 
Бибилов прибыл в Мариуполь

Президент Южной Осетии Бибилов прибыл в Мариуполь

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкПрезидент Южной Осетии Анатолий Бибилов
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Мариуполь, где вместе с депутатом госдумы, руководителем "Боевого Братства" Дмитрием Саблиным посетил пункт временного размещения в Володарском и пообщался с активистами МГЕР, сообщается в Telegram-канале "Единой России".
"Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил Мариуполь. Вместе с депутатом Госдумы, руководителем "Боевого Братства" Дмитрием Саблиным, который координирует в Мариуполе работу гуманитарного центра "Единой России", он посетил ПВР в Володарском, пообщался с активистами МГЕР и Волонтерской роты - несколько дней назад они развернули под Мариуполем полевые лагеря, где жители города могут получить помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Анатолий Бибилов посетил одну из больниц Мариуполя и передал учреждению медикаменты, в том числе инсулин, которого в городе сейчас практически нет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 10:24
Южная Осетия продолжит содействовать спецоперации по защите Донбасса
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДмитрий СаблинАнатолий БибиловЮжная ОсетияМариупольРоссияГосдума РФБоевое братствоМГЕРЗдоровье - ОбществоПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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