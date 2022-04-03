https://ria.ru/20220403/oon-1781577032.html

Россия созвала Совбез ООН после провокации украинских радикалов в Буче

Россия созвала Совбез ООН после провокации украинских радикалов в Буче - РИА Новости, 03.04.2022

Россия созвала Совбез ООН после провокации украинских радикалов в Буче

Россия призвала провести заседание Совета безопасности ООН в понедельник в свете провокации украинских радикалов в городе Буча под Киевом, сообщил первый... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T21:58

2022-04-03T21:58

2022-04-03T23:21

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ООН, 3 апр – РИА Новости. Россия призвала провести заседание Совета безопасности ООН в понедельник в свете провокации украинских радикалов в городе Буча под Киевом, сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский."В свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника, 4 апреля", — написал он в Telegram-канале. По его словам, Москва будет "выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду".Ранее украинские власти и СМИ опубликовали видеозапись, снятую якобы в Буче Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Сети обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны России также назвали эти кадры провокацией. Там подчеркнули, что за все время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.Помимо этого, ведомстве обратили внимание, что российские войска покинули город 30 марта, а на следующий день мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но не сообщил о каких-либо жертвах среди мирного населения, а первые "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день пребывания ВСУ в городе.В министерстве напомнили, что аналогичный фейк украинские власти распространяли об "ударе российских ВКС" по роддому в Мариуполе. Публикации в СМИ сопровождались фотографиями беременных женщин якобы пострадавших при авианалете. Россия опровергала эти обвинения. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781566047.html

https://ria.ru/20220403/amerika-1781546773.html

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https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, оон, совет безопасности оон, в мире, украина