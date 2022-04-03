Рейтинг@Mail.ru
Россия созвала Совбез ООН после провокации украинских радикалов в Буче - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220403/oon-1781577032.html
Россия созвала Совбез ООН после провокации украинских радикалов в Буче
Россия созвала Совбез ООН после провокации украинских радикалов в Буче - РИА Новости, 03.04.2022
Россия созвала Совбез ООН после провокации украинских радикалов в Буче
Россия призвала провести заседание Совета безопасности ООН в понедельник в свете провокации украинских радикалов в городе Буча под Киевом, сообщил первый... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T21:58
2022-04-03T23:21
россия
оон
совет безопасности оон
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/87/1528878752_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4fd32e0e07ec12c628badcb22ff3037b.jpg
ООН, 3 апр – РИА Новости. Россия призвала провести заседание Совета безопасности ООН в понедельник в свете провокации украинских радикалов в городе Буча под Киевом, сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский."В свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника, 4 апреля", — написал он в Telegram-канале. По его словам, Москва будет "выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду".Ранее украинские власти и СМИ опубликовали видеозапись, снятую якобы в Буче Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Сети обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны России также назвали эти кадры провокацией. Там подчеркнули, что за все время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.Помимо этого, ведомстве обратили внимание, что российские войска покинули город 30 марта, а на следующий день мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но не сообщил о каких-либо жертвах среди мирного населения, а первые "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день пребывания ВСУ в городе.В министерстве напомнили, что аналогичный фейк украинские власти распространяли об "ударе российских ВКС" по роддому в Мариуполе. Публикации в СМИ сопровождались фотографиями беременных женщин якобы пострадавших при авианалете. Россия опровергала эти обвинения. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781566047.html
https://ria.ru/20220403/amerika-1781546773.html
https://ria.ru/20220403/kosachev-1781563982.html
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/87/1528878752_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_67f5a331a49eebe08333af389564ce8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оон, совет безопасности оон, в мире, украина
21:58 03.04.2022 (обновлено: 23:21 03.04.2022)
 
Россия созвала Совбез ООН после провокации украинских радикалов в Буче

Россия запросила заседание СБ ООН на 4 апреля из-за провокации украинских радикалов в Буче

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 3 апр – РИА Новости. Россия призвала провести заседание Совета безопасности ООН в понедельник в свете провокации украинских радикалов в городе Буча под Киевом, сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
"В свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника, 4 апреля", — написал он в Telegram-канале.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 19:30
Запад хочет сделать из Бучи новую Сребреницу, заявил ветеран "Альфы"
По его словам, Москва будет "выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду".
Ранее украинские власти и СМИ опубликовали видеозапись, снятую якобы в Буче Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Сети обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны России также назвали эти кадры провокацией. Там подчеркнули, что за все время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 15:43
В США объяснили, зачем Байден на самом деле помогает Украине
Помимо этого, ведомстве обратили внимание, что российские войска покинули город 30 марта, а на следующий день мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но не сообщил о каких-либо жертвах среди мирного населения, а первые "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день пребывания ВСУ в городе.
В министерстве напомнили, что аналогичный фейк украинские власти распространяли об "ударе российских ВКС" по роддому в Мариуполе. Публикации в СМИ сопровождались фотографиями беременных женщин якобы пострадавших при авианалете. Россия опровергала эти обвинения.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 19:08
В Совфеде назвали кадры из Бучи постановкой, используемой Западом
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад — Украине: доктор сказал "в морг" — значит, в морг
 
РоссияООНСовет Безопасности ООНВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала