https://ria.ru/20220403/oon-1781573992.html

Генсек ООН призвал к независимому расследованию "событий в Буче"

Генсек ООН призвал к независимому расследованию "событий в Буче" - РИА Новости, 03.04.2022

Генсек ООН призвал к независимому расследованию "событий в Буче"

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к независимому расследованию истории в городе Буча на Украине, которую МО РФ назвало постановкой Киева. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T21:26

2022-04-03T21:26

2022-04-03T21:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

оон

киевская область

ситуация в днр и лнр

украина

антониу гутерреш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732072278_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_dcbae7c3585b6ad2f20cbbf7d9044d88.jpg

ООН, 3 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к независимому расследованию истории в городе Буча на Украине, которую МО РФ назвало постановкой Киева."Я глубоко шокирован изображениями мирных жителей, убитых в Буче. Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к эффективному привлечению к ответу", - говорится в заявлении Гутерреша, распространенном пресс-службой ООН.Ранее украинские власти и СМИ опубликовали видеозапись, снятую якобы в Буче Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что эти фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются очередной провокацией киевского режима. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все подразделения РФ вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Выезды из города в северном направлении не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками.Более того, 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе нет российских военных, но не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения, отметили в Минобороны России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220403/spch-1781572000.html

https://ria.ru/20220403/bucha-1781572479.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

россия

киевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, оон, киевская область, ситуация в днр и лнр, украина, антониу гутерреш