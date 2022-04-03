Рейтинг@Mail.ru
Более 20 мирных жителей пострадали при обстрелах со стороны ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/obstrely-1781583028.html
Более 20 мирных жителей пострадали при обстрелах со стороны ВСУ в Мариуполе
Более 20 мирных жителей пострадали при обстрелах со стороны ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 03.04.2022
Более 20 мирных жителей пострадали при обстрелах со стороны ВСУ в Мариуполе
Двадцать три мирных жителя пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск освобожденной части Мариуполя, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T23:23
2022-04-03T23:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сцкк
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781170075_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_ef9787505d0a94f663507d269bbc80cd.jpg
ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Двадцать три мирных жителя пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск освобожденной части Мариуполя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 23 мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) освобожденной ранее части Мариуполя", - говорится в сообщении.Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
россия
украина
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781170075_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_ef6efc1c936b8f992828c69f4756586c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сцкк, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, мариуполь
23:23 03.04.2022
 
Более 20 мирных жителей пострадали при обстрелах со стороны ВСУ в Мариуполе

ДНР в СЦКК: 23 мирных жителя пострадали в освобожденной части Мариуполя из-за обстрелов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорожане на улице в Мариуполе
Горожане на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Горожане на улице в Мариуполе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Двадцать три мирных жителя пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск освобожденной части Мариуполя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 23 мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) освобожденной ранее части Мариуполя", - говорится в сообщении.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад — Украине: доктор сказал "в морг" — значит, в морг
Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 08:00
Что Россия должна сделать с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСЦККРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала