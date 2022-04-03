https://ria.ru/20220403/obstrely-1781583028.html

Более 20 мирных жителей пострадали при обстрелах со стороны ВСУ в Мариуполе

Более 20 мирных жителей пострадали при обстрелах со стороны ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 03.04.2022

Более 20 мирных жителей пострадали при обстрелах со стороны ВСУ в Мариуполе

Двадцать три мирных жителя пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск освобожденной части Мариуполя, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T23:23

2022-04-03T23:23

2022-04-03T23:23

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мариуполь

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Двадцать три мирных жителя пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск освобожденной части Мариуполя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 23 мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) освобожденной ранее части Мариуполя", - говорится в сообщении.Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сцкк, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, мариуполь