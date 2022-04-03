https://ria.ru/20220403/obstrel-1781574188.html

Украинские войска обстреляли Донецкий из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецкий из "Града" - РИА Новости, 03.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецкий из "Града"

Украинские силовики открыли огонь по поселку Донецкий в ЛНР из реактивной системы залпового огня "Град", сообщили в представительстве республики в Совместном... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T21:27

2022-04-03T21:27

2022-04-03T21:45

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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по поселку Донецкий в ЛНР из реактивной системы залпового огня "Град", сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сцкк, луганская народная республика, россия