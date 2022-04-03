21:27 03.04.2022 (обновлено: 21:45 03.04.2022)
Украинские войска обстреляли Донецкий из "Града"
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецкий из "Града"
Украинский военнослужащий
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по поселку Донецкий в ЛНР из реактивной системы залпового огня "Град", сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел с направления населенного пункта Новотошковское по населенному пункту Донецкий с применением РСЗО БМ-21 "Град" (20 снарядов)", - заявил офицер представительства ЛНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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