Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Еленовку
Украинский военнослужащий
ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Еленовка в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 - н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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