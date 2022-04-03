https://ria.ru/20220403/obstrel-1781551147.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в 16.00 снова обстреляли Донецк, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T16:48

2022-04-03T16:48

2022-04-03T16:48

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 снова обстреляли Донецк, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (поселок шахты "Трудовская"): выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Поселок шахты "Трудовская" находится в Петровском районе Донецка. Он расположен на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения в востоку от города Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донецк (днр)