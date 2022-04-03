06:21 03.04.2022 (обновлено: 07:01 03.04.2022)
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Представительство в СЦКК: украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Украинские войска в 5.30 мск выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Первомайску в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05.30 с направления населенный пункт Золотое-4 по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия калибра 122 миллиметра (пять снарядов)", — говорится в сообщении.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.