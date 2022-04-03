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Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 03.04.2022
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Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 03.04.2022
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска в 5.30 мск выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Первомайску в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T06:21
2022-04-03T07:01
в мире
вооруженные силы украины
луганская народная республика
луганск
первомайск
владимир путин
россия
украина
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ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Украинские войска в 5.30 мск выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Первомайску в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/gumpomosch-1781505211.html
луганская народная республика
луганск
первомайск
россия
украина
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в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, луганск, первомайск, владимир путин, россия, украина, донбасс
06:21 03.04.2022 (обновлено: 07:01 03.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Представительство в СЦКК: украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Украинские войска в 5.30 мск выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Первомайску в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05.30 с направления населенный пункт Золотое-4 по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия калибра 122 миллиметра (пять снарядов)", — говорится в сообщении.

Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаЛуганскПервомайскВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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