https://ria.ru/20220403/obstrel-1781505566.html

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 03.04.2022

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские войска в 5.30 мск выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Первомайску в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T06:21

2022-04-03T06:21

2022-04-03T07:01

в мире

вооруженные силы украины

луганская народная республика

луганск

первомайск

владимир путин

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg

ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Украинские войска в 5.30 мск выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Первомайску в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/gumpomosch-1781505211.html

луганская народная республика

луганск

первомайск

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, луганск, первомайск, владимир путин, россия, украина, донбасс