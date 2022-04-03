https://ria.ru/20220403/nelegaly-1781569524.html
Нелегалы из Африки в Бельгии потребовали отношения не хуже, чем к украинцам
Нелегалы из Африки в Бельгии потребовали отношения не хуже, чем к украинцам - РИА Новости, 03.04.2022
Нелегалы из Африки в Бельгии потребовали отношения не хуже, чем к украинцам
Проживающие в Бельгии много лет нелегалы из стран Африки организовали акцию в воскресенье в Брюсселе, чтобы потребовать от бельгийских властей относиться к ним... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T20:13
2022-04-03T20:13
2022-04-03T20:13
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Проживающие в Бельгии много лет нелегалы из стран Африки организовали акцию в воскресенье в Брюсселе, чтобы потребовать от бельгийских властей относиться к ним так же, как к беженцам с Украины, и незамедлительно выдать документы для легализации проживания в этой стране, передает корреспондент РИА Новости."Достаточно политики двойных стандартов. Мы все как украинцы. Жилье должно быть у всех", - гласит один из транспарантов протестующих.Участники акции собрались в районе парка Порт-де-Нинов в бельгийской столице. Три дня назад они в знак протеста установили здесь палатки и ночевали в них, несмотря на холод. В воскресенье протестующие разобрали палатки по договоренности с местными властями и отправились протестовать к офису управления по делам иностранцев. Там они намерены установить символические картонные палатки, на которых написаны их требования.В то же время, госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сами Махди уже заявил что не считает, что мигранты из безопасных стран должны быть приравнены в правах к беженцам с Украины. "В очередной раз повторяю: нет никакого смысла требовать легализации (нелегалов - ред.)", - написал Махди в своем аккаунте в Twitter.Ранее бельгийские власти сообщили о прибытии порядка 30 тысяч беженцев с Украины. Согласно решению ЕС, прибывающие украинцы автоматически получают разрешение на проживание в течение года, доступ на рынок труда, к системам здравоохранения и образования. Многим из них находят жилье и выплачивают денежную помощь.По разным данным, в Бельгии проживают порядка 150 тысяч иностранцев, не имеющих официальной регистрации. При этом они активно работают во многих секторах экономики, в частности, в строительстве, где не хватает рабочих рук.
https://ria.ru/20220322/krizis-1779347536.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781568480_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_717ffdb8528c022df81ea62a0b8deadd.jpg
Акция протеста нелегалов из стран Африки в Бельгии
Проживающие в Бельгии много лет нелегалы из стран Африки организовали акцию, требуя от бельгийских властей относиться к ним так же, как к беженцам из Украины, и незамедлительно выдать документы для легализации проживания
2022-04-03T20:13
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, украина, африка
Нелегалы из Африки в Бельгии потребовали отношения не хуже, чем к украинцам
В Бельгии нелегалы из Африки потребовали относиться к ним так же, как к беженцам с Украины
БРЮССЕЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Проживающие в Бельгии много лет нелегалы из стран Африки организовали акцию в воскресенье в Брюсселе, чтобы потребовать от бельгийских властей относиться к ним так же, как к беженцам с Украины, и незамедлительно выдать документы для легализации проживания в этой стране, передает корреспондент РИА Новости.
"Достаточно политики двойных стандартов. Мы все как украинцы. Жилье должно быть у всех", - гласит один из транспарантов протестующих.
Участники акции собрались в районе парка Порт-де-Нинов в бельгийской столице. Три дня назад они в знак протеста установили здесь палатки и ночевали в них, несмотря на холод. В воскресенье протестующие разобрали палатки по договоренности с местными властями и отправились протестовать к офису управления по делам иностранцев. Там они намерены установить символические картонные палатки, на которых написаны их требования.
"Несколько дней понадобилось, чтобы решить вопрос с украинскими беженцами. Многие из нас живут и работают в Бельгии годами, но власти отказывают в легализации", - сказал РИА Новости один из организаторов акции. По его словам, многие участники акции прибыли в Европу много лет назад, но отсутствие документов не позволяет им официально трудоустроиться, поэтому зачастую они становятся жертвами эксплуатации работодателя. "Мы не хотим пособий. Мы требуем легализации, чтобы самостоятельно зарабатывать", - сказал собеседник агентства.
В то же время, госсекретарь Бельгии
по вопросам миграции и предоставления убежища Сами Махди уже заявил что не считает, что мигранты из безопасных стран должны быть приравнены в правах к беженцам с Украины
. "В очередной раз повторяю: нет никакого смысла требовать легализации (нелегалов - ред.)", - написал Махди в своем аккаунте в Twitter.
Ранее бельгийские власти сообщили о прибытии порядка 30 тысяч беженцев с Украины. Согласно решению ЕС, прибывающие украинцы автоматически получают разрешение на проживание в течение года, доступ на рынок труда, к системам здравоохранения и образования. Многим из них находят жилье и выплачивают денежную помощь.
По разным данным, в Бельгии проживают порядка 150 тысяч иностранцев, не имеющих официальной регистрации. При этом они активно работают во многих секторах экономики, в частности, в строительстве, где не хватает рабочих рук.