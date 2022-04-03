https://ria.ru/20220403/most-1781553527.html
Пленные украинские военные рассказали, как планировали взорвать мост в ЛНР
Пленные украинские военные рассказали, как планировали взорвать мост в ЛНР - РИА Новости, 03.04.2022
Пленные украинские военные рассказали, как планировали взорвать мост в ЛНР
Следственные действия прошли в Городище (ЛНР) с двумя украинскими военнопленными, которые должны были по приказу подорвать один из мостов в городе - объект... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T17:09
2022-04-03T17:09
2022-04-03T17:54
в мире
луганская народная республика
городище
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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ГОРОДИЩЕ (ЛНР), 3 апр - РИА Новости. Следственные действия прошли в Городище (ЛНР) с двумя украинскими военнопленными, которые должны были по приказу подорвать один из мостов в городе - объект инфраструктуры, по которому ездили как мирные жители, так и военная техника, передаёт корреспондент РИА Новости, наблюдавший за ходом следственных действий.Всего пленных оказалось двое - это водитель украинской армии и глава блокпоста в Городище, боец национальной гвардии Украины. Они сдались в плен в феврале, когда услышали, что в их сторону идут танки - сначала несколько дней прятались по лесам, а после решили сдаться местным жителям в ЛНР.Украинский блокпост разрушен практически до основания - предположительно, работала артиллерия. На месте были найдены шевроны нацгвардии, а также памятки, спортивное питание и продукты.Подорвать мост в Городище они должны были с помощью 10 кумулятивных зарядов, которые хранились в одном из дотов недалеко от блокпоста. Журналистам удалось посмотреть на заряды - они деформированы, но без инициирующих устройств.Бойцы на украинском блокпосту (всего на нем было 23 человека, из них 21 из нацгвардии) должны были по приказу заложить взрывчатку под мост, а после его взорвать, затем отступить. Этого не случилось, поскольку они сдались в плен.Пленные солдаты на месте рассказали об их тактическом замысле и планах, показали взрывчатку и место, куда её нужно было заложить.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/tribunal-1781508907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, городище, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
17:09 03.04.2022 (обновлено: 17:54 03.04.2022)
Пленные украинские военные рассказали, как планировали взорвать мост в ЛНР
В ЛНР пленные украинские военные рассказали, как планировали взорвать мост в Городище
ГОРОДИЩЕ (ЛНР), 3 апр - РИА Новости. Следственные действия прошли в Городище (ЛНР) с двумя украинскими военнопленными, которые должны были по приказу подорвать один из мостов в городе - объект инфраструктуры, по которому ездили как мирные жители, так и военная техника, передаёт корреспондент РИА Новости, наблюдавший за ходом следственных действий.
Всего пленных оказалось двое - это водитель украинской армии и глава блокпоста в Городище
, боец национальной гвардии Украины
. Они сдались в плен в феврале, когда услышали, что в их сторону идут танки - сначала несколько дней прятались по лесам, а после решили сдаться местным жителям в ЛНР
.
Украинский блокпост разрушен практически до основания - предположительно, работала артиллерия. На месте были найдены шевроны нацгвардии, а также памятки, спортивное питание и продукты.
Подорвать мост в Городище они должны были с помощью 10 кумулятивных зарядов, которые хранились в одном из дотов недалеко от блокпоста. Журналистам удалось посмотреть на заряды - они деформированы, но без инициирующих устройств.
Бойцы на украинском блокпосту (всего на нем было 23 человека, из них 21 из нацгвардии) должны были по приказу заложить взрывчатку под мост, а после его взорвать, затем отступить. Этого не случилось, поскольку они сдались в плен.
Пленные солдаты на месте рассказали об их тактическом замысле и планах, показали взрывчатку и место, куда её нужно было заложить.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.