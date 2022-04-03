https://ria.ru/20220403/moda-1775061475.html

Что сейчас модно. Новые тренды с мировых подиумов

Что сейчас модно. Новые тренды с мировых подиумов - РИА Новости, 03.04.2022

Что сейчас модно. Новые тренды с мировых подиумов

Показы звезд fashion-индустрии — всегда яркое шоу. И одежда — лишь один его элемент. Креатив дизайнеров не всегда всем понятен, поэтому после подиумов наряды... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T08:00

2022-04-03T08:00

2022-04-03T08:11

культура

милан

париж

нью-йорк (город)

мода

hermes

lanvin

chanel

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Показы звезд fashion-индустрии — всегда яркое шоу. И одежда — лишь один его элемент. Креатив дизайнеров не всегда всем понятен, поэтому после подиумов наряды попадают в шоурумы, где модельеры вместе с байерами адаптируют их под конечного потребителя. В расчет при этом принимают не только особенности телосложения, но и культурологическое своеобразие. Как считывать посыл модных кутюрье — в материале РИА Новости.Вырезы — продолжаем экспериментыЭто только на первый взгляд вырезы на одежде подходят исключительно юным девушкам с идеальными пропорциями. В прошлом сезоне большинство дизайнеров экспериментировали с геометрией в области талии, в этом — выбор моделей с "дырками" гораздо шире. Можно ограничиться оригинальным решением пояса брюк. Или сделать легкий акцент по вертикальной линии платья — такое видение модного тренда предложили многие бренды. Каплеобразные вырезы смотрятся достаточно сдержанно на модницах любого возраста и комплекции.Зауживаем бриджи?Излюбленная модель большинства женщин — снова в тренде. Укороченные брюки — беспроигрышный вариант: он зрительно удлиняет ноги и делает бедра более стройными. Бриджи из денима или других тканей сдержанных оттенков для многих — незаменимый выбор на каждый день. В этом сезоне дизайнеры также предлагают облегающие варианты, которые мы носили 20 лет назад.Блеск может быть элегантнымСтремительно ворвавшиеся в конце нулевых пайетки быстро перекочевали с мировых подиумов в гардеробы многих поклонниц моды. Мы только задумались о том, что блеск может быть вульгарным, и начали избавляться от вечерних платьев со стразами — как дизайнеры предложили сияющие элементы для повседневной одежды. Сверкающая мини-юбка с белоснежной рубашкой или брюки свободного кроя, усыпанные пайетками, с пиджаком оверсайз — восхищенные взгляды обеспечены! Уже надоевшие золотистые и серебристые оттенки можно заменить более актуальным насыщенным цветом или пастельными тонами.Бра — сомнений больше нетКогда Миучча Прада одной из первых вывела на подиум моделей в крошечных мини-топах, многие восприняли это как эксперимент. Дефиле сезона весна-лето — 2022 показали, что этот тренд будет на пике как минимум пару ближайших лет. И если в прошлом году мы разбирались, как носить кроп-топы, то в новом сезоне "верх" стал еще миниатюрнее — приветствуем бра! Этот предмет гардероба большинство дизайнеров предлагают уравновесить более скромным миди или макси, но есть и дерзкие варианты с шортами — как у Givenchy.Ниже только...Только успели мужчины привыкнуть к так называемым бабушкиным моделям с завышенной талией, как снова на подиуме — спущенные на бедра брюки и юбки. Тренд, только наметившийся в сезоне весна-лето — 2021, в этом году громко заявил о себе. И если сильный пол скорее обрадуется такому повороту, многие женщины грустно вздохнут. Есть два утешающих обстоятельства: во-первых, высокая талия по-прежнему актуальна, а во-вторых — можно не заправлять майки в брюки и выглядеть стильно.Мини против мидиПосле почти десятилетнего правления длины миди мини снова актуальна, хотя пока не вытеснила с подиумов золотую середину. И если раньше мы носили универсальную черную модель, теперь актуальны именно цветные варианты. Деловые образы после нескольких лет работы на удаленке — на пике. Короче стали не только юбки, но и жакеты — аккуратные модели, скроенные по фигуре, привносят разнообразие, контрастируя с универсальными, но уже слегка поднадоевшими объемными "мужскими" пиджаками.Цветные будниЛазурный, лимонный и розовый — самых разных оттенков. Вариации на тему трех главных цветов сезона заполонили подиумы модных столиц. Дизайнеры предлагают не яркие акценты в виде туфель и клатча, а выразительные "тотал-луки" и однотонные платья, которые можно носить, не дожидаясь особого случая.Прозрачные намекиКрасные ковровые дорожки главных светских событий скорее отпугнули многих женщин от одного из главных трендов — прозрачности. Однако образ идеальной кинодивы в откровенном платье — не единственный вариант. Стоит обратить внимание на тонкий трикотаж, поверх которого можно накинуть оверсайз-пиджак или косуху, а также надевать вещи из сетки поверх брюк, легинсов и кроп-топов.Цветы — это не только принтПрактически ни один весенне-летний сезон не обходится без растительных мотивов. Летом 2022-го к романтичным легким платьям с цветочным принтом добавятся пестрые юбки, брюки и пиджаки. Также мы давно не использовали в качестве декора цветы, а зря: платье, украшенное бутонами в тон, — беспроигрышный вариант.Бахрома: главное — количествоЧтобы создать актуальный образ, не стоит скромничать. Более современно смотрятся модели, не просто отделанные по кромке бахромой, а вещи, расшитые ею полностью. Порадуют как вечерние платья в стиле танцоров диско, так и базовые предметы гардероба — юбка, майка или пиджак.

https://ria.ru/20220128/moda-1769854926.html

милан

париж

нью-йорк (город)

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