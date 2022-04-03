Рейтинг@Mail.ru
Что сейчас модно. Новые тренды с мировых подиумов - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220403/moda-1775061475.html
Что сейчас модно. Новые тренды с мировых подиумов
Что сейчас модно. Новые тренды с мировых подиумов - РИА Новости, 03.04.2022
Что сейчас модно. Новые тренды с мировых подиумов
Показы звезд fashion-индустрии — всегда яркое шоу. И одежда — лишь один его элемент. Креатив дизайнеров не всегда всем понятен, поэтому после подиумов наряды... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T08:00
2022-04-03T08:11
культура
милан
париж
нью-йорк (город)
мода
hermes
lanvin
chanel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775031858_0:259:2971:1930_1920x0_80_0_0_a747501106cbbf3e6f5716474371624d.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Показы звезд fashion-индустрии — всегда яркое шоу. И одежда — лишь один его элемент. Креатив дизайнеров не всегда всем понятен, поэтому после подиумов наряды попадают в шоурумы, где модельеры вместе с байерами адаптируют их под конечного потребителя. В расчет при этом принимают не только особенности телосложения, но и культурологическое своеобразие. Как считывать посыл модных кутюрье — в материале РИА Новости.Вырезы — продолжаем экспериментыЭто только на первый взгляд вырезы на одежде подходят исключительно юным девушкам с идеальными пропорциями. В прошлом сезоне большинство дизайнеров экспериментировали с геометрией в области талии, в этом — выбор моделей с "дырками" гораздо шире. Можно ограничиться оригинальным решением пояса брюк. Или сделать легкий акцент по вертикальной линии платья — такое видение модного тренда предложили многие бренды. Каплеобразные вырезы смотрятся достаточно сдержанно на модницах любого возраста и комплекции.Зауживаем бриджи?Излюбленная модель большинства женщин — снова в тренде. Укороченные брюки — беспроигрышный вариант: он зрительно удлиняет ноги и делает бедра более стройными. Бриджи из денима или других тканей сдержанных оттенков для многих — незаменимый выбор на каждый день. В этом сезоне дизайнеры также предлагают облегающие варианты, которые мы носили 20 лет назад.Блеск может быть элегантнымСтремительно ворвавшиеся в конце нулевых пайетки быстро перекочевали с мировых подиумов в гардеробы многих поклонниц моды. Мы только задумались о том, что блеск может быть вульгарным, и начали избавляться от вечерних платьев со стразами — как дизайнеры предложили сияющие элементы для повседневной одежды. Сверкающая мини-юбка с белоснежной рубашкой или брюки свободного кроя, усыпанные пайетками, с пиджаком оверсайз — восхищенные взгляды обеспечены! Уже надоевшие золотистые и серебристые оттенки можно заменить более актуальным насыщенным цветом или пастельными тонами.Бра — сомнений больше нетКогда Миучча Прада одной из первых вывела на подиум моделей в крошечных мини-топах, многие восприняли это как эксперимент. Дефиле сезона весна-лето — 2022 показали, что этот тренд будет на пике как минимум пару ближайших лет. И если в прошлом году мы разбирались, как носить кроп-топы, то в новом сезоне "верх" стал еще миниатюрнее — приветствуем бра! Этот предмет гардероба большинство дизайнеров предлагают уравновесить более скромным миди или макси, но есть и дерзкие варианты с шортами — как у Givenchy.Ниже только...Только успели мужчины привыкнуть к так называемым бабушкиным моделям с завышенной талией, как снова на подиуме — спущенные на бедра брюки и юбки. Тренд, только наметившийся в сезоне весна-лето — 2021, в этом году громко заявил о себе. И если сильный пол скорее обрадуется такому повороту, многие женщины грустно вздохнут. Есть два утешающих обстоятельства: во-первых, высокая талия по-прежнему актуальна, а во-вторых — можно не заправлять майки в брюки и выглядеть стильно.Мини против мидиПосле почти десятилетнего правления длины миди мини снова актуальна, хотя пока не вытеснила с подиумов золотую середину. И если раньше мы носили универсальную черную модель, теперь актуальны именно цветные варианты. Деловые образы после нескольких лет работы на удаленке — на пике. Короче стали не только юбки, но и жакеты — аккуратные модели, скроенные по фигуре, привносят разнообразие, контрастируя с универсальными, но уже слегка поднадоевшими объемными "мужскими" пиджаками.Цветные будниЛазурный, лимонный и розовый — самых разных оттенков. Вариации на тему трех главных цветов сезона заполонили подиумы модных столиц. Дизайнеры предлагают не яркие акценты в виде туфель и клатча, а выразительные "тотал-луки" и однотонные платья, которые можно носить, не дожидаясь особого случая.Прозрачные намекиКрасные ковровые дорожки главных светских событий скорее отпугнули многих женщин от одного из главных трендов — прозрачности. Однако образ идеальной кинодивы в откровенном платье — не единственный вариант. Стоит обратить внимание на тонкий трикотаж, поверх которого можно накинуть оверсайз-пиджак или косуху, а также надевать вещи из сетки поверх брюк, легинсов и кроп-топов.Цветы — это не только принтПрактически ни один весенне-летний сезон не обходится без растительных мотивов. Летом 2022-го к романтичным легким платьям с цветочным принтом добавятся пестрые юбки, брюки и пиджаки. Также мы давно не использовали в качестве декора цветы, а зря: платье, украшенное бутонами в тон, — беспроигрышный вариант.Бахрома: главное — количествоЧтобы создать актуальный образ, не стоит скромничать. Более современно смотрятся модели, не просто отделанные по кромке бахромой, а вещи, расшитые ею полностью. Порадуют как вечерние платья в стиле танцоров диско, так и базовые предметы гардероба — юбка, майка или пиджак.
https://ria.ru/20220128/moda-1769854926.html
милан
париж
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775031858_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d074bbedcaa98b41842980a26c87f342.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
милан, париж, нью-йорк (город), мода, hermes, lanvin, chanel, миучче прада, christian dior, подиум
08:00 03.04.2022 (обновлено: 08:11 03.04.2022)
 

Что сейчас модно. Новые тренды с мировых подиумов

© AP Photo / Francois MoriМодели во время показа коллекции Dior весна-лето — 2022, Париж
Модели во время показа коллекции Dior весна-лето — 2022, Париж - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Показы звезд fashion-индустрии — всегда яркое шоу. И одежда — лишь один его элемент. Креатив дизайнеров не всегда всем понятен, поэтому после подиумов наряды попадают в шоурумы, где модельеры вместе с байерами адаптируют их под конечного потребителя. В расчет при этом принимают не только особенности телосложения, но и культурологическое своеобразие. Как считывать посыл модных кутюрье — в материале РИА Новости.

Вырезы — продолжаем эксперименты

© AP Photo / Antonio Calanni, Invision / Vianney Le Caer, Antonio CalanniДырки – разрезы
Дырки – разрезы - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Antonio Calanni, Invision / Vianney Le Caer, Antonio Calanni
Это только на первый взгляд вырезы на одежде подходят исключительно юным девушкам с идеальными пропорциями. В прошлом сезоне большинство дизайнеров экспериментировали с геометрией в области талии, в этом — выбор моделей с "дырками" гораздо шире. Можно ограничиться оригинальным решением пояса брюк. Или сделать легкий акцент по вертикальной линии платья — такое видение модного тренда предложили многие бренды. Каплеобразные вырезы смотрятся достаточно сдержанно на модницах любого возраста и комплекции.

Зауживаем бриджи?

© AFP 2022 / Christophe Archambault, Julien de RosaКапри
Капри - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AFP 2022 / Christophe Archambault, Julien de Rosa
Излюбленная модель большинства женщин — снова в тренде. Укороченные брюки — беспроигрышный вариант: он зрительно удлиняет ноги и делает бедра более стройными. Бриджи из денима или других тканей сдержанных оттенков для многих — незаменимый выбор на каждый день. В этом сезоне дизайнеры также предлагают облегающие варианты, которые мы носили 20 лет назад.

Блеск может быть элегантным

© AP Photo/Luca Bruno, AFP 2022/Julien de Rosa, AP Photo/Antonio CalanniСтразы, блеск, перья
Стразы, блеск, перья
© AP Photo/Luca Bruno, AFP 2022/Julien de Rosa, AP Photo/Antonio Calanni
Стремительно ворвавшиеся в конце нулевых пайетки быстро перекочевали с мировых подиумов в гардеробы многих поклонниц моды. Мы только задумались о том, что блеск может быть вульгарным, и начали избавляться от вечерних платьев со стразами — как дизайнеры предложили сияющие элементы для повседневной одежды. Сверкающая мини-юбка с белоснежной рубашкой или брюки свободного кроя, усыпанные пайетками, с пиджаком оверсайз — восхищенные взгляды обеспечены! Уже надоевшие золотистые и серебристые оттенки можно заменить более актуальным насыщенным цветом или пастельными тонами.

Бра — сомнений больше нет

© AFP 2022/Christophe Archambault, AP Photo/Antonio CalanniКроптопы и бра
Кроптопы и бра
© AFP 2022/Christophe Archambault, AP Photo/Antonio Calanni
Когда Миучча Прада одной из первых вывела на подиум моделей в крошечных мини-топах, многие восприняли это как эксперимент. Дефиле сезона весна-лето — 2022 показали, что этот тренд будет на пике как минимум пару ближайших лет. И если в прошлом году мы разбирались, как носить кроп-топы, то в новом сезоне "верх" стал еще миниатюрнее — приветствуем бра! Этот предмет гардероба большинство дизайнеров предлагают уравновесить более скромным миди или макси, но есть и дерзкие варианты с шортами — как у Givenchy.

Ниже только...

© AFP 2022/Christophe Archambault, AP Photo/Invision/Vianney Le Caer, AFP 2022/Marco BertorelloЗаниженная талия
Заниженная талия
© AFP 2022/Christophe Archambault, AP Photo/Invision/Vianney Le Caer, AFP 2022/Marco Bertorello
Только успели мужчины привыкнуть к так называемым бабушкиным моделям с завышенной талией, как снова на подиуме — спущенные на бедра брюки и юбки. Тренд, только наметившийся в сезоне весна-лето — 2021, в этом году громко заявил о себе. И если сильный пол скорее обрадуется такому повороту, многие женщины грустно вздохнут. Есть два утешающих обстоятельства: во-первых, высокая талия по-прежнему актуальна, а во-вторых — можно не заправлять майки в брюки и выглядеть стильно.

Мини против миди

© AFP 2022 / Christophe Archambaul, Lucas Barioulet, Julien de RosaКороткий пиджак
Короткий пиджак - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AFP 2022 / Christophe Archambaul, Lucas Barioulet, Julien de Rosa
После почти десятилетнего правления длины миди мини снова актуальна, хотя пока не вытеснила с подиумов золотую середину. И если раньше мы носили универсальную черную модель, теперь актуальны именно цветные варианты. Деловые образы после нескольких лет работы на удаленке — на пике. Короче стали не только юбки, но и жакеты — аккуратные модели, скроенные по фигуре, привносят разнообразие, контрастируя с универсальными, но уже слегка поднадоевшими объемными "мужскими" пиджаками.

Цветные будни

© AP Photo / Luca Bruno, Antonio Calanni, Thibault CamusЯркие цвета
Яркие цвета - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Luca Bruno, Antonio Calanni, Thibault Camus
Лазурный, лимонный и розовый — самых разных оттенков. Вариации на тему трех главных цветов сезона заполонили подиумы модных столиц. Дизайнеры предлагают не яркие акценты в виде туфель и клатча, а выразительные "тотал-луки" и однотонные платья, которые можно носить, не дожидаясь особого случая.

Прозрачные намеки

© AP Photo/Antonio Calanni, AFP 2022/Christophe Archambault, AFP 2022/Julien de RosaПрозрачность/сетка
Прозрачность/сетка
© AP Photo/Antonio Calanni, AFP 2022/Christophe Archambault, AFP 2022/Julien de Rosa
Красные ковровые дорожки главных светских событий скорее отпугнули многих женщин от одного из главных трендов — прозрачности. Однако образ идеальной кинодивы в откровенном платье — не единственный вариант. Стоит обратить внимание на тонкий трикотаж, поверх которого можно накинуть оверсайз-пиджак или косуху, а также надевать вещи из сетки поверх брюк, легинсов и кроп-топов.

Цветы — это не только принт

© AFP 2022 / Julien de Rosa, Christophe Archambault, Lucas BariouletЦветы
Цветы - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AFP 2022 / Julien de Rosa, Christophe Archambault, Lucas Barioulet
Практически ни один весенне-летний сезон не обходится без растительных мотивов. Летом 2022-го к романтичным легким платьям с цветочным принтом добавятся пестрые юбки, брюки и пиджаки. Также мы давно не использовали в качестве декора цветы, а зря: платье, украшенное бутонами в тон, — беспроигрышный вариант.

Бахрома: главное — количество

© AP Photo/Antonio Calanni, Francois MoriБахрома
Бахрома
© AP Photo/Antonio Calanni, Francois Mori
Чтобы создать актуальный образ, не стоит скромничать. Более современно смотрятся модели, не просто отделанные по кромке бахромой, а вещи, расшитые ею полностью. Порадуют как вечерние платья в стиле танцоров диско, так и базовые предметы гардероба — юбка, майка или пиджак.
Коллаж Неделя высокой моды в Париже
28 января, 08:00Культура
Русские идут! Неделя моды в Париже сказала нет унынию
 
КультураМиланПарижНью-Йорк (город)модаHermesLanvinChanelМиучче ПрадаChristian Diorподиум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала