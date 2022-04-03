https://ria.ru/20220403/miny-1781559374.html

В Совбезе указали на неспособность Киева обезвредить собственные мины

В Совбезе указали на неспособность Киева обезвредить собственные мины - РИА Новости, 03.04.2022

В Совбезе указали на неспособность Киева обезвредить собственные мины

Украина не способна обезвредить свои мины, дрейфующие в Черном море, и перекладывает эту задачу на НАТО, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T18:09

2022-04-03T18:09

2022-04-03T18:47

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украина не способна обезвредить свои мины, дрейфующие в Черном море, и перекладывает эту задачу на НАТО, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов в интервью "Комсомольской правде".ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Часть из них унесло в открытое море. В ведомстве не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения."Инструкторы НАТО активно обучали украинских военнослужащих, проводили совместные учения с ВМС Украины. А ровно год назад в марте украинские ВМС совместно с флотом Североатлантического альянса проводили тренировку противоминных сил и средств. Только, похоже, ничему не научились", — сказал Попов.По его словам, эти боеприпасы не обслуживались должным образом."То ли учителя оказались никудышными, то ли ученики нерадивыми, то ли подкачали проржавевшие минрепы (трос или цепь, которой мина крепится к якорю. — Прим. ред.), но факт остается фактом. <...> В итоге из оборонительного оружия Украины эти "блуждающие" мины превратились в наступательное вооружение, направленное на причерноморские страны НАТО и других гостей Черного моря"", — отметил он.Замсекретаря Совбеза добавил, что американские корабли уже покинули этот район."История провокаций в отношении российского флота изобилует примерами безответственного поведения американских моряков и сдержанной при этом реакции ВМФ России. Однако в сложившихся условиях до американского командования, видимо, дошло, что безнаказанно "дразнить русского медведя" уже может не получиться без опасных для себя последствий", — заявил Попов.По его словам, одной из причин такого решения также стала угроза нарваться на мины."Украинские друзья американцев сильно усугубили ситуацию с безопасностью в Черном море", — добавил он.В связи с этим замсекретаря Совбеза выразил уверенность, что до устранения этих последствий американские корабли не войдут в этот регион."Наличие минной опасности серьезно озадачило командование ВМС США. Те классы кораблей с ракетным вооружением, которые традиционно заходят в Черное море, к самостоятельным противоминным действиям не предназначены <...> Судите сами, при замахе на мировое господство США имеют всего восемь устаревших тральщиков типа "Эвенджер" (Avenger) и три минно-тральных вертолетных эскадрильи. Естественно, что в передовых зонах США полагаются на союзников по НАТО, противоминные возможности которых также ограничены", — подчеркнул Попов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781069497.html

https://ria.ru/20220401/miny-1781302836.html

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781070409.html

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, нато, военно-морские силы украины, украина, в мире