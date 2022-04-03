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Совбез: ВМС США не вернутся в Черное море до устранения украинских мин - РИА Новости, 03.04.2022
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Совбез: ВМС США не вернутся в Черное море до устранения украинских мин
Совбез: ВМС США не вернутся в Черное море до устранения украинских мин - РИА Новости, 03.04.2022
Совбез: ВМС США не вернутся в Черное море до устранения украинских мин
Корабли ВМС США побоятся вернуться в Черное море в ближайшее время и будут ждать полного устранения минной опасности, возникшей по вине Киева, заявил... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T18:04
2022-04-03T18:10
в мире
сша
россия
черное море
военно-морские силы сша
украина
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Корабли ВМС США побоятся вернуться в Черное море в ближайшее время и будут ждать полного устранения минной опасности, возникшей по вине Киева, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.США вывели корабли своих ВМС из Черного моря из-за событий на Украине и пока не приняли решения о сроках их возвращения, заявил ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Наличие минной опасности серьезно озадачило командование ВМС США. Те классы кораблей с ракетным вооружением, которые традиционно заходят в Черное море, к самостоятельным противоминным действиям не предназначены", - отметил Попов в интервью газете "Комсомольская правда".Да и вообще борьба с морскими минами никогда не была сильной стороной американского флота, добавил Попов."Судите сами, при замахе на мировое господство США имеют всего восемь устаревших тральщиков типа "Эвенджер" (Avenger) и три минно-тральных вертолетных эскадрильи. Естественно, что в передовых зонах США полагаются на союзников по НАТО, противоминные возможности которых также ограничены", - сказал Попов."Поэтому американские корабли побоятся вернуться в Черное море в ближайшее время, будут ждать полного устранения минной опасности. Нет у США и желания помочь своим европейским друзьям, оставшимся один на один с проблемами, которые не устает создавать Украина", - добавил замсекретаря Совбеза РФ.Кроме того, корабли ВМС США ушли из Черного моря в том числе потому, что Киев сильно ухудшил безопасность в его акватории, создав ситуацию с дрейфующими минами, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете "Комсомольская правда".Также корабли ВМС США покинули Черное море потому, что "до американского командования, видимо, дошло", что безнаказанно провоцировать Россию может не получиться без опасных для себя последствий, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
https://ria.ru/20220403/turtsiya-1781521372.html
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в мире, сша, россия, черное море, военно-морские силы сша, украина
18:04 03.04.2022 (обновлено: 18:10 03.04.2022)
 
Совбез: ВМС США не вернутся в Черное море до устранения украинских мин

Совбез: ВМС США не вернутся в Черное море до устранения опасности от украинских мин

CC0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Brandon Fryman / Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98)
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98) - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
CC0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Brandon Fryman /
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Корабли ВМС США побоятся вернуться в Черное море в ближайшее время и будут ждать полного устранения минной опасности, возникшей по вине Киева, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
США вывели корабли своих ВМС из Черного моря из-за событий на Украине и пока не приняли решения о сроках их возвращения, заявил ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
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"Наличие минной опасности серьезно озадачило командование ВМС США. Те классы кораблей с ракетным вооружением, которые традиционно заходят в Черное море, к самостоятельным противоминным действиям не предназначены", - отметил Попов в интервью газете "Комсомольская правда".
Да и вообще борьба с морскими минами никогда не была сильной стороной американского флота, добавил Попов.
"Судите сами, при замахе на мировое господство США имеют всего восемь устаревших тральщиков типа "Эвенджер" (Avenger) и три минно-тральных вертолетных эскадрильи. Естественно, что в передовых зонах США полагаются на союзников по НАТО, противоминные возможности которых также ограничены", - сказал Попов.
"Поэтому американские корабли побоятся вернуться в Черное море в ближайшее время, будут ждать полного устранения минной опасности. Нет у США и желания помочь своим европейским друзьям, оставшимся один на один с проблемами, которые не устает создавать Украина", - добавил замсекретаря Совбеза РФ.
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Кроме того, корабли ВМС США ушли из Черного моря в том числе потому, что Киев сильно ухудшил безопасность в его акватории, создав ситуацию с дрейфующими минами, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете "Комсомольская правда".
Также корабли ВМС США покинули Черное море потому, что "до американского командования, видимо, дошло", что безнаказанно провоцировать Россию может не получиться без опасных для себя последствий, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
 
В миреСШАРоссияЧерное мореВоенно-морские силы СШАУкраина
 
 
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