https://ria.ru/20220403/minoborony-1781574596.html

Минобороны заявило о срыве эвакуации из Мариуполя украинской стороной

Минобороны заявило о срыве эвакуации из Мариуполя украинской стороной - РИА Новости, 03.04.2022

Минобороны заявило о срыве эвакуации из Мариуполя украинской стороной

Украинская сторона сорвала эвакуацию мирных жителей из Мариуполя, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T21:34

2022-04-03T21:34

2022-04-03T22:11

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украинская сторона сорвала эвакуацию мирных жителей из Мариуполя, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он обратил внимание на то, что по личным просьбам к президенту России от руководства Германии, Франции и Турции российская сторона создавала все условия по обеспечению вывоза местного населения и иностранцев в Бердянск, а оттуда — наземным транспортом в Крым или Запорожье, а также морским транспортом по избранным направлениям."К сожалению, хорошо организованные и подготовленные гуманитарные операции по спасению мариупольцев и иностранных граждан были цинично сорваны украинской стороной: участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался интенсивному огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов, в том числе из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия", — сказал генерал.Из-за этого колонна в сопровождении представителей Международного Комитета Красного Креста двое суток находилась в районах сбора — Бердянск и поселок Мангуш — в ожидании прекращения огня, но оно так и не наступило."Таким образом, полностью поддержанные Российской Федерацией гуманитарные инициативы, предпринятые руководством Франции, Германии и Турции, официальным Киевом цинично проигнорированы" — подчеркнул Мизинцев.Он добавил, что украинские власти ни разу не выполнили своих обязательств по эвакуации граждан из Мариуполя, поскольку боевики нацбатальонов им фактически не подчиняются.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов"*.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

https://ria.ru/20220403/khranilischa-1781567672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, мариуполь