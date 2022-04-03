Рейтинг@Mail.ru
Минобороны заявило о срыве эвакуации из Мариуполя украинской стороной - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220403/minoborony-1781574596.html
Минобороны заявило о срыве эвакуации из Мариуполя украинской стороной
Минобороны заявило о срыве эвакуации из Мариуполя украинской стороной - РИА Новости, 03.04.2022
Минобороны заявило о срыве эвакуации из Мариуполя украинской стороной
Украинская сторона сорвала эвакуацию мирных жителей из Мариуполя, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T21:34
2022-04-03T22:11
в мире
россия
украина
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781577675_0:38:3085:1773_1920x0_80_0_0_3169ed79d2811cb3b5d2c0f5007c7d5e.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украинская сторона сорвала эвакуацию мирных жителей из Мариуполя, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он обратил внимание на то, что по личным просьбам к президенту России от руководства Германии, Франции и Турции российская сторона создавала все условия по обеспечению вывоза местного населения и иностранцев в Бердянск, а оттуда — наземным транспортом в Крым или Запорожье, а также морским транспортом по избранным направлениям."К сожалению, хорошо организованные и подготовленные гуманитарные операции по спасению мариупольцев и иностранных граждан были цинично сорваны украинской стороной: участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался интенсивному огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов, в том числе из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия", — сказал генерал.Из-за этого колонна в сопровождении представителей Международного Комитета Красного Креста двое суток находилась в районах сбора — Бердянск и поселок Мангуш — в ожидании прекращения огня, но оно так и не наступило."Таким образом, полностью поддержанные Российской Федерацией гуманитарные инициативы, предпринятые руководством Франции, Германии и Турции, официальным Киевом цинично проигнорированы" — подчеркнул Мизинцев.Он добавил, что украинские власти ни разу не выполнили своих обязательств по эвакуации граждан из Мариуполя, поскольку боевики нацбатальонов им фактически не подчиняются.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов"*.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
https://ria.ru/20220403/khranilischa-1781567672.html
россия
украина
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781577675_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_3c7f497821bc1c472fe4e560d6031f29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, мариуполь
21:34 03.04.2022 (обновлено: 22:11 03.04.2022)
 
Минобороны заявило о срыве эвакуации из Мариуполя украинской стороной

Минобороны России заявило о срыве эвакуации из Мариуполя украинской стороной

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР помогают женщине эвакуироваться из дома, разрушенного в результате обстрелов в Мариуполе
Военнослужащие ДНР помогают женщине эвакуироваться из дома, разрушенного в результате обстрелов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ДНР помогают женщине эвакуироваться из дома, разрушенного в результате обстрелов в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украинская сторона сорвала эвакуацию мирных жителей из Мариуполя, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он обратил внимание на то, что по личным просьбам к президенту России от руководства Германии, Франции и Турции российская сторона создавала все условия по обеспечению вывоза местного населения и иностранцев в Бердянск, а оттуда — наземным транспортом в Крым или Запорожье, а также морским транспортом по избранным направлениям.
Посетители Китайской международной выставки проходят мимо глобуса с изображением зоны торгового оборота Китая - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 08:00
Украина стала операцией прикрытия для перекройки мира
"К сожалению, хорошо организованные и подготовленные гуманитарные операции по спасению мариупольцев и иностранных граждан были цинично сорваны украинской стороной: участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался интенсивному огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов, в том числе из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия", — сказал генерал.
Из-за этого колонна в сопровождении представителей Международного Комитета Красного Креста двое суток находилась в районах сбора — Бердянск и поселок Мангуш — в ожидании прекращения огня, но оно так и не наступило.
"Таким образом, полностью поддержанные Российской Федерацией гуманитарные инициативы, предпринятые руководством Франции, Германии и Турции, официальным Киевом цинично проигнорированы" — подчеркнул Мизинцев.
Он добавил, что украинские власти ни разу не выполнили своих обязательств по эвакуации граждан из Мариуполя, поскольку боевики нацбатальонов им фактически не подчиняются.
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 08:00
Что Россия должна сделать с Украиной
При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов"*.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.
Уничтожение топливных хранилищ ВСУ: видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 19:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Вооруженные силы уничтожили крупные топливные хранилища, снабжающие ВСУ
 
В миреРоссияУкраинаМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала