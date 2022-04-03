https://ria.ru/20220403/minoborony-1781568296.html

ВС России уничтожили за день 42 военных объекта Украины

ВС России уничтожили за день 42 военных объекта Украины - РИА Новости, 03.04.2022

ВС России уничтожили за день 42 военных объекта Украины

Боевая авиация РФ за день уничтожила 42 военных объекта Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T19:57

2022-04-03T19:57

2022-04-03T19:57

в мире

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775858496_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_acdf90e8a4668a60d17fe198218933b9.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Боевая авиация РФ за день уничтожила 42 военных объекта Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он уточнил, что уничтожены три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одна "Бук-М1" и две "Оса-АКМ", одна артиллерийская батарея, две установки реактивных систем залпового огня, два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также восемь опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, донбасс