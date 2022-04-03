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ВС России уничтожили за день 42 военных объекта Украины - РИА Новости, 03.04.2022
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ВС России уничтожили за день 42 военных объекта Украины
ВС России уничтожили за день 42 военных объекта Украины - РИА Новости, 03.04.2022
ВС России уничтожили за день 42 военных объекта Украины
Боевая авиация РФ за день уничтожила 42 военных объекта Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T19:57
2022-04-03T19:57
в мире
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украина
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Боевая авиация РФ за день уничтожила 42 военных объекта Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он уточнил, что уничтожены три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одна "Бук-М1" и две "Оса-АКМ", одна артиллерийская батарея, две установки реактивных систем залпового огня, два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также восемь опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, донбасс
19:57 03.04.2022
 
ВС России уничтожили за день 42 военных объекта Украины

Минобороны: ВС России уничтожили за день 42 военных объекта Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Боевая авиация РФ за день уничтожила 42 военных объекта Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины", - сказал генерал.
Он уточнил, что уничтожены три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одна "Бук-М1" и две "Оса-АКМ", одна артиллерийская батарея, две установки реактивных систем залпового огня, два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также восемь опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских военных.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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