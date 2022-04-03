ВС России уничтожили за день 42 военных объекта Украины
Минобороны: ВС России уничтожили за день 42 военных объекта Украины
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Боевая авиация РФ за день уничтожила 42 военных объекта Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что уничтожены три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одна "Бук-М1" и две "Оса-АКМ", одна артиллерийская батарея, две установки реактивных систем залпового огня, два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также восемь опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских военных.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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