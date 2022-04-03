https://ria.ru/20220403/minoborony-1781521000.html
ВС России за время спецоперации уничтожили 1903 украинских танка
ВС России за время спецоперации уничтожили 1903 украинских танка - РИА Новости, 03.04.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили 1903 украинских танка
Российская армия с момента начала специальной военной операции на Украине уничтожила 383 дрона украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T10:45
2022-04-03T10:45
2022-04-03T10:55
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
игорь конашенков
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российская армия с момента начала специальной военной операции на Украине уничтожила 383 дрона украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 383 беспилотных летательных аппарата, 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронированных машин, 207 установок реактивной системы залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1781 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781519214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, игорь конашенков, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
10:45 03.04.2022 (обновлено: 10:55 03.04.2022)
ВС России за время спецоперации уничтожили 1903 украинских танка
Минобороны: ВС России за время спецоперации уничтожили 1903 танка украинских войск