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ВС России за время спецоперации уничтожили 1903 украинских танка - РИА Новости, 03.04.2022
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ВС России за время спецоперации уничтожили 1903 украинских танка
ВС России за время спецоперации уничтожили 1903 украинских танка - РИА Новости, 03.04.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили 1903 украинских танка
Российская армия с момента начала специальной военной операции на Украине уничтожила 383 дрона украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T10:45
2022-04-03T10:55
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
игорь конашенков
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российская армия с момента начала специальной военной операции на Украине уничтожила 383 дрона украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 383 беспилотных летательных аппарата, 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронированных машин, 207 установок реактивной системы залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1781 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, игорь конашенков, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
10:45 03.04.2022 (обновлено: 10:55 03.04.2022)
 
ВС России за время спецоперации уничтожили 1903 украинских танка

Минобороны: ВС России за время спецоперации уничтожили 1903 танка украинских войск

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкТанки Т-64 ВСУ,, захваченные ВС РФ в Черниговской области. Кадр видео
Танки Т-64 ВСУ,, захваченные ВС РФ в Черниговской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Танки Т-64 ВСУ,, захваченные ВС РФ в Черниговской области. Кадр видео
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российская армия с момента начала специальной военной операции на Украине уничтожила 383 дрона украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 383 беспилотных летательных аппарата, 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронированных машин, 207 установок реактивной системы залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1781 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
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