https://ria.ru/20220403/minoborony-1781521000.html

ВС России за время спецоперации уничтожили 1903 украинских танка

ВС России за время спецоперации уничтожили 1903 украинских танка - РИА Новости, 03.04.2022

ВС России за время спецоперации уничтожили 1903 украинских танка

Российская армия с момента начала специальной военной операции на Украине уничтожила 383 дрона украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T10:45

2022-04-03T10:45

2022-04-03T10:55

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

игорь конашенков

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российская армия с момента начала специальной военной операции на Украине уничтожила 383 дрона украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 383 беспилотных летательных аппарата, 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронированных машин, 207 установок реактивной системы залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1781 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781519214.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, игорь конашенков, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф