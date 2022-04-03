https://ria.ru/20220403/minfin-1781532360.html
Минфин готов рассмотреть продление обратного акциза на алкоголь
Минфин готов рассмотреть продление обратного акциза на алкоголь - РИА Новости, 03.04.2022
Минфин готов рассмотреть продление обратного акциза на алкоголь
Минфин России готов рассмотреть продление "обратного акциза" на алкоголь для производителей полного цикла в случае расширения площадей виноградников, заявил... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T12:32
2022-04-03T12:32
2022-04-03T12:32
экономика
алкоголь
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минфин России готов рассмотреть продление "обратного акциза" на алкоголь для производителей полного цикла в случае расширения площадей виноградников, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов по итогам совещания с руководством Дагестана и представителями бизнеса о мерах по повышению устойчивости экономики республики.Сейчас производители получают вычеты по акцизам на реализованную алкогольную продукцию при приобретении или импорте сырья для его производства.Замминистра рассказал о проблемах, которые увидел, посетив Кизлярский и Дербентские коньячные заводы. "В первую очередь, это, конечно, расширение площадей под посадку виноградников. Чем больше будет засажено виноградников, тем больше и крупнее буде отрасль виноделия в Дагестане", - сказал он."В этой части есть сложности, связанные с предоставлением бизнесу земельных участков под посадку винограда, которые требуют решения с поддержкой со стороны региональной власти", - отметил Сазанов.Он напомнил о мерах поддержки бизнеса в сфере налогового, таможенного и алкогольного регулирования, которые уже были реализованы властями. В частности, по его словам, в Дагестане были автоматически продлены 85 лицензий на розничную продажу и 11 лицензий на производство алкогольной продукции.Продление на месяц срока уплаты авансового платежа по налогу на прибыль за первый квартал 2022 года, по его словам, позволит компаниям в Дагестане сохранить оборотный капиталу размере 400 миллионов рублей. "Учитывая туристический потенциал, особую актуальность для региона имеет обнуление НДС для гостиничного бизнеса", - добавил он.
https://ria.ru/20220330/markirovka-1780798911.html
https://ria.ru/20220313/alko-1777821940.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алкоголь, министерство финансов рф (минфин россии)
Минфин готов рассмотреть продление обратного акциза на алкоголь
Минфин готов рассмотреть продление обратного акциза на алкоголь
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минфин России готов рассмотреть продление "обратного акциза" на алкоголь для производителей полного цикла в случае расширения площадей виноградников, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов по итогам совещания с руководством Дагестана и представителями бизнеса о мерах по повышению устойчивости экономики республики.
"Бизнес сегодня поднял вопрос о продлении обратного акциза производителям полного цикла. Мы со своей стороны готовы на федеральном уровне рассмотреть это предложение, если будем видеть развитие отрасли виноградарства. Если площади виноградников будут увеличиваться и все больше выращенного в республике винограда будет использоваться в производстве", - сказал Сазанов журналистам.
Сейчас производители получают вычеты по акцизам на реализованную алкогольную продукцию при приобретении или импорте сырья для его производства.
Замминистра рассказал о проблемах, которые увидел, посетив Кизлярский и Дербентские коньячные заводы. "В первую очередь, это, конечно, расширение площадей под посадку виноградников. Чем больше будет засажено виноградников, тем больше и крупнее буде отрасль виноделия в Дагестане", - сказал он.
"В этой части есть сложности, связанные с предоставлением бизнесу земельных участков под посадку винограда, которые требуют решения с поддержкой со стороны региональной власти", - отметил Сазанов.
Он напомнил о мерах поддержки бизнеса в сфере налогового, таможенного и алкогольного регулирования, которые уже были реализованы властями. В частности, по его словам, в Дагестане были автоматически продлены 85 лицензий на розничную продажу и 11 лицензий на производство алкогольной продукции.
Продление на месяц срока уплаты авансового платежа по налогу на прибыль за первый квартал 2022 года, по его словам, позволит компаниям в Дагестане сохранить оборотный капиталу размере 400 миллионов рублей. "Учитывая туристический потенциал, особую актуальность для региона имеет обнуление НДС для гостиничного бизнеса", - добавил он.