https://ria.ru/20220403/minfin-1781532360.html

Минфин готов рассмотреть продление обратного акциза на алкоголь

Минфин готов рассмотреть продление обратного акциза на алкоголь - РИА Новости, 03.04.2022

Минфин готов рассмотреть продление обратного акциза на алкоголь

Минфин России готов рассмотреть продление "обратного акциза" на алкоголь для производителей полного цикла в случае расширения площадей виноградников, заявил... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T12:32

2022-04-03T12:32

2022-04-03T12:32

экономика

алкоголь

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минфин России готов рассмотреть продление "обратного акциза" на алкоголь для производителей полного цикла в случае расширения площадей виноградников, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов по итогам совещания с руководством Дагестана и представителями бизнеса о мерах по повышению устойчивости экономики республики.Сейчас производители получают вычеты по акцизам на реализованную алкогольную продукцию при приобретении или импорте сырья для его производства.Замминистра рассказал о проблемах, которые увидел, посетив Кизлярский и Дербентские коньячные заводы. "В первую очередь, это, конечно, расширение площадей под посадку виноградников. Чем больше будет засажено виноградников, тем больше и крупнее буде отрасль виноделия в Дагестане", - сказал он."В этой части есть сложности, связанные с предоставлением бизнесу земельных участков под посадку винограда, которые требуют решения с поддержкой со стороны региональной власти", - отметил Сазанов.Он напомнил о мерах поддержки бизнеса в сфере налогового, таможенного и алкогольного регулирования, которые уже были реализованы властями. В частности, по его словам, в Дагестане были автоматически продлены 85 лицензий на розничную продажу и 11 лицензий на производство алкогольной продукции.Продление на месяц срока уплаты авансового платежа по налогу на прибыль за первый квартал 2022 года, по его словам, позволит компаниям в Дагестане сохранить оборотный капиталу размере 400 миллионов рублей. "Учитывая туристический потенциал, особую актуальность для региона имеет обнуление НДС для гостиничного бизнеса", - добавил он.

https://ria.ru/20220330/markirovka-1780798911.html

https://ria.ru/20220313/alko-1777821940.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, алкоголь, министерство финансов рф (минфин россии)