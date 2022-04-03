https://ria.ru/20220403/mid-1781584711.html
МИД назвал целью преступления украинских радикалов в Буче срыв переговоров
МИД назвал целью преступления украинских радикалов в Буче срыв переговоров - РИА Новости, 03.04.2022
МИД назвал целью преступления украинских радикалов в Буче срыв переговоров
Цель преступления украинских радикалов в Буче в том, чтобы сорвать мирные переговоры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T23:53
2022-04-03T23:53
2022-04-03T23:58
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Цель преступления украинских радикалов в Буче в том, чтобы сорвать мирные переговоры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На 4 апреля 2022 года РФ запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в городе Буча. Смысл очередного преступления "киевского режима" - срыв мирных переговоров и эскалация насилия", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в Буче , где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. В Минобороны РФ заявили, что все эти фото- и видеоматериалы являются провокацией украинских властей. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения города под контролем ВС РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий. В министерстве отметили, что все подразделения РФ вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Выезды в северном направлении не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками.
https://ria.ru/20220403/bucha-1781583815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина
23:53 03.04.2022 (обновлено: 23:58 03.04.2022)
МИД назвал целью преступления украинских радикалов в Буче срыв переговоров
МИД назвал целью преступления украинских радикалов в Буче срыв мирных переговоров