https://ria.ru/20220403/mid-1781584711.html

МИД назвал целью преступления украинских радикалов в Буче срыв переговоров

МИД назвал целью преступления украинских радикалов в Буче срыв переговоров - РИА Новости, 03.04.2022

МИД назвал целью преступления украинских радикалов в Буче срыв переговоров

Цель преступления украинских радикалов в Буче в том, чтобы сорвать мирные переговоры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T23:53

2022-04-03T23:53

2022-04-03T23:58

в мире

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096240_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_4c41f70ea0fc23e1f51bbc5b0e64e22b.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Цель преступления украинских радикалов в Буче в том, чтобы сорвать мирные переговоры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На 4 апреля 2022 года РФ запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в городе Буча. Смысл очередного преступления "киевского режима" - срыв мирных переговоров и эскалация насилия", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в Буче , где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. В Минобороны РФ заявили, что все эти фото- и видеоматериалы являются провокацией украинских властей. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения города под контролем ВС РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий. В министерстве отметили, что все подразделения РФ вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Выезды в северном направлении не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками.

https://ria.ru/20220403/bucha-1781583815.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина