https://ria.ru/20220403/mid-1781531335.html
Захарова разъяснила ситуацию с голландскими дипломатами в России
Захарова разъяснила ситуацию с голландскими дипломатами в России - РИА Новости, 03.04.2022
Захарова разъяснила ситуацию с голландскими дипломатами в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления Нидерландов, что их загранучреждения в России приостанавливают "часть своей... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T12:21
2022-04-03T12:21
2022-04-03T16:00
в мире
россия
москва
нидерланды
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления Нидерландов, что их загранучреждения в России приостанавливают "часть своей деятельности": это попытка Гааги предвосхитить ответные меры России на высылку российских дипломатов.В пятницу посольство Нидерландов в Москве и генконсульство королевства в Санкт-Петербурге сообщили, что приостановили часть своей деятельности из-за событий на Украине, в настоящее время "не может быть и речи о нормальных отношениях" с Российской Федерацией."В реальности ситуация обстоит следующим образом. Двадцать девятого марта 17 дипломатов посольства нашей страны в Нидерландах были объявлены голландскими властями persona non grata. Российская сторона анонсировала ответные меры. И теперь Гаага, очевидно, желая предвосхитить их, пытается подать дело так, будто приостановка части деятельности диппредставительств этой страны — вовсе не следствие деструктивного курса Нидерландов и, конкретно, недружественных шагов по отношению к Москве, а некая "принципиальная" позиция. Лишь остается констатировать нелепость таких попыток исказить ситуацию, которые, впрочем, совсем не новы", — говорится в комментарии Захаровой на официальном сайте МИД России.
https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, нидерланды, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
12:21 03.04.2022 (обновлено: 16:00 03.04.2022)
Захарова разъяснила ситуацию с голландскими дипломатами в России
Представитель МИД Захарова разъяснила ситуацию с голландскими дипломатами в России
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила
на заявления Нидерландов, что их загранучреждения в России приостанавливают "часть своей деятельности": это попытка Гааги предвосхитить ответные меры России на высылку российских дипломатов.
В пятницу посольство Нидерландов в Москве и генконсульство королевства в Санкт-Петербурге сообщили, что приостановили часть своей деятельности из-за событий на Украине, в настоящее время "не может быть и речи о нормальных отношениях" с Российской Федерацией.
"В реальности ситуация обстоит следующим образом. Двадцать девятого марта 17 дипломатов посольства нашей страны в Нидерландах были объявлены голландскими властями persona non grata. Российская сторона анонсировала ответные меры. И теперь Гаага, очевидно, желая предвосхитить их, пытается подать дело так, будто приостановка части деятельности диппредставительств этой страны — вовсе не следствие деструктивного курса Нидерландов и, конкретно, недружественных шагов по отношению к Москве, а некая "принципиальная" позиция. Лишь остается констатировать нелепость таких попыток исказить ситуацию, которые, впрочем, совсем не новы", — говорится в комментарии Захаровой на официальном сайте МИД России.