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Медведев призвал вовремя отличать лица предателей родины от патриотов - РИА Новости, 03.04.2022
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Медведев призвал вовремя отличать лица предателей родины от патриотов
Медведев призвал вовремя отличать лица предателей родины от патриотов - РИА Новости, 03.04.2022
Медведев призвал вовремя отличать лица предателей родины от патриотов
Патриотизм проявляется не в мыслях, а в поступках, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T22:39
2022-04-03T23:40
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Патриотизм проявляется не в мыслях, а в поступках, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."О чрезвычайно непростой теме. Патриотизм — это не образ твоих мыслей, это твои действия", — написал он в Telegram-канале.Медведев отметил, что любить Родину можно по-разному."У предателя всегда одно лицо —лицо предателя. Главное — вовремя отличить это лицо", - добавил он.
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общество, россия, дмитрий медведев
22:39 03.04.2022 (обновлено: 23:40 03.04.2022)
 
Медведев призвал вовремя отличать лица предателей родины от патриотов

Зампред Совбеза Медведев призвал вовремя отличать лица предателей родины от патриотов

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Патриотизм проявляется не в мыслях, а в поступках, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"О чрезвычайно непростой теме. Патриотизм — это не образ твоих мыслей, это твои действия", — написал он в Telegram-канале.
Медведев отметил, что любить Родину можно по-разному.
"У предателя всегда одно лицо —лицо предателя. Главное — вовремя отличить это лицо", - добавил он.
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
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Медведев прокомментировал позицию России по вступлению Украины в ЕС
 
ОбществоРоссияДмитрий Медведев
 
 
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