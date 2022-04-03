https://ria.ru/20220403/medvedev-1781579825.html

Медведев призвал вовремя отличать лица предателей родины от патриотов

Медведев призвал вовремя отличать лица предателей родины от патриотов - РИА Новости, 03.04.2022

Медведев призвал вовремя отличать лица предателей родины от патриотов

Патриотизм проявляется не в мыслях, а в поступках, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T22:39

2022-04-03T22:39

2022-04-03T23:40

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Патриотизм проявляется не в мыслях, а в поступках, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."О чрезвычайно непростой теме. Патриотизм — это не образ твоих мыслей, это твои действия", — написал он в Telegram-канале.Медведев отметил, что любить Родину можно по-разному."У предателя всегда одно лицо —лицо предателя. Главное — вовремя отличить это лицо", - добавил он.

https://ria.ru/20220402/ukraina-1781424120.html

россия

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Севастиан Котов

общество, россия, дмитрий медведев