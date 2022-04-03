Трамп обвинил Байдена в уничтожении "американской мечты"
Трамп призвал сторонников вернуть "американскую мечту" на выборах в ноябре
© AP Photo / Ross D. FranklinЭкс-президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Ross D. Franklin
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Администрация нынешнего президент США Джо Байдена "уничтожает американскую мечту", вернуть ее американцы могут, только изменив состав конгресса на выборах в ноябре, заявил экс-президент Дональд Трамп.
"Если мы ничего не можем сделать с упадком Байдена, мы можем прийти на выборы в ноябре и сделать Америку снова великой", — сказал Трамп на митинге сторонников в штате Мичиган.
Трамп заявил, что нынешняя администрация объявила стране энергетическую войну, отметив высочайшие цены на бензин и продовольствие. "После нас им оставалось только пойти на пляж и расслабиться", — заявил Трамп.
"Они уничтожают американскую мечту. Они не хотят, чтобы была американская мечта", — сказал Трамп.
На промежуточных выборах 8 ноября 2022 года американцы будут голосовать за кандидатов на все 435 мест в палате представителей, лишь незначительный перевес в которой есть у демократической партии, и выбирать 35 человек в сенат, где сейчас у обоих партий по 50 мандатов. Контроль над конгрессом значительно облегчит Байдену претворение своей повестки в жизнь, а вот отсутствие такового усложнит и без того непростое согласование его инициатив.