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В ДНР сообщили о прибытии очередного гуманитарного конвоя от МЧС России - РИА Новости, 03.04.2022
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В ДНР сообщили о прибытии очередного гуманитарного конвоя от МЧС России
В ДНР сообщили о прибытии очередного гуманитарного конвоя от МЧС России - РИА Новости, 03.04.2022
В ДНР сообщили о прибытии очередного гуманитарного конвоя от МЧС России
МЧС ДНР сообщило, что в республику прибыл очередной гуманитарный конвой от МЧС России с продуктами, товарами первой необходимости и строительными материалами. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T13:35
2022-04-03T13:35
в мире
донецкая народная республика
мчс днр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецк (днр)
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. МЧС ДНР сообщило, что в республику прибыл очередной гуманитарный конвой от МЧС России с продуктами, товарами первой необходимости и строительными материалами."В субботу, 2 апреля 2022 года, в Донецкую Народную Республику прибыл очередной гуманитарный конвой от МЧС России. В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, товары первой необходимости и строительные материалы для первоочередного обеспечения пострадавшего населения, в том числе на освобождённых территориях Республики", - говорится в сообщении на сайте МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/kolonna-1781491199.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
россия
украина
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в мире, донецкая народная республика, мчс днр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецк (днр), россия, украина, владимир путин
13:35 03.04.2022
 
В ДНР сообщили о прибытии очередного гуманитарного конвоя от МЧС России

МЧС ДНР сообщило о прибытии очередного гуманитарного конвоя в республику от МЧС России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина несет коробки с гуманитарной помощью
Женщина несет коробки с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Женщина несет коробки с гуманитарной помощью
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. МЧС ДНР сообщило, что в республику прибыл очередной гуманитарный конвой от МЧС России с продуктами, товарами первой необходимости и строительными материалами.
"В субботу, 2 апреля 2022 года, в Донецкую Народную Республику прибыл очередной гуманитарный конвой от МЧС России. В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, товары первой необходимости и строительные материалы для первоочередного обеспечения пострадавшего населения, в том числе на освобождённых территориях Республики", - говорится в сообщении на сайте МЧС ДНР.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаМЧС ДНРМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донецк (ДНР)РоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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