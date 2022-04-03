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В ДНР сообщили о повреждении украинскими боевиками детсадов в Мариуполе - РИА Новости, 03.04.2022
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В ДНР сообщили о повреждении украинскими боевиками детсадов в Мариуполе
В ДНР сообщили о повреждении украинскими боевиками детсадов в Мариуполе - РИА Новости, 03.04.2022
В ДНР сообщили о повреждении украинскими боевиками детсадов в Мариуполе
Практически все детские сады повреждены в городе Мариуполь из-за действий украинских силовиков, сказал РИА Новости представитель силовых структур Донецкой... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T13:43
2022-04-03T14:31
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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МАРИУПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Практически все детские сады повреждены в городе Мариуполь из-за действий украинских силовиков, сказал РИА Новости представитель силовых структур Донецкой народной республики."Сейчас трудно дать оценку состоянию всех детских садов в Мариуполе. Но точно можно сказать, что практически все здания имеют повреждения. Повреждения от критических до лёгких. Всё это по причине действий украинских нацистов на территории города. Город весь пострадал от них. Они не жалеют ни жителей, ни город", - сказал собеседник агентства.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, ситуация в днр и лнр
13:43 03.04.2022 (обновлено: 14:31 03.04.2022)
 
В ДНР сообщили о повреждении украинскими боевиками детсадов в Мариуполе

В ДНР сообщили о повреждении украинскими боевиками почти всех детских садов в Мариуполе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
Разрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Разрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Практически все детские сады повреждены в городе Мариуполь из-за действий украинских силовиков, сказал РИА Новости представитель силовых структур Донецкой народной республики.
"Сейчас трудно дать оценку состоянию всех детских садов в Мариуполе. Но точно можно сказать, что практически все здания имеют повреждения. Повреждения от критических до лёгких. Всё это по причине действий украинских нацистов на территории города. Город весь пострадал от них. Они не жалеют ни жителей, ни город", - сказал собеседник агентства.
 
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