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Более 90 мигрантов погибли при крушении лодки в водах Средиземноморья - РИА Новости, 03.04.2022
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Более 90 мигрантов погибли при крушении лодки в водах Средиземноморья
Более 90 мигрантов погибли при крушении лодки в водах Средиземноморья - РИА Новости, 03.04.2022
Более 90 мигрантов погибли при крушении лодки в водах Средиземноморья
Более 90 мигрантов погибли в водах Средиземного моря в результате крушения лодки, сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T23:49
2022-04-03T23:49
в мире
ливия
европа
оон
средиземное море
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ЖЕНЕВА, 3 апр - РИА Новости. Более 90 мигрантов погибли в водах Средиземного моря в результате крушения лодки, сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.По данным международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF), инцидент произошел несколько дней назад. Около 100 человек покинули Ливию на переполненной лодке и направились в Европу.Сигнал о бедствии получило коммерческое судно, ему удалось спасти оставшихся в живых – четырех человек. Как отметил один из выживших, мигранты находились в море как минимум четыре дня.
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в мире, ливия, европа, оон, средиземное море
23:49 03.04.2022
 
Более 90 мигрантов погибли при крушении лодки в водах Средиземноморья

Комиссар ООН Гранди: более 90 мигрантов погибли при крушении лодки в водах Средиземноморья

© AP Photo / Olmo CalvoЛодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Olmo Calvo
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
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ЖЕНЕВА, 3 апр - РИА Новости. Более 90 мигрантов погибли в водах Средиземного моря в результате крушения лодки, сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
"Более 90 человек погибли в результате еще одной трагедии в Средиземноморье",- написал Гранди в Twitter.
По данным международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF), инцидент произошел несколько дней назад. Около 100 человек покинули Ливию на переполненной лодке и направились в Европу.
Сигнал о бедствии получило коммерческое судно, ему удалось спасти оставшихся в живых – четырех человек. Как отметил один из выживших, мигранты находились в море как минимум четыре дня.
 
В миреЛивияЕвропаООНСредиземное море
 
 
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