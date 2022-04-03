https://ria.ru/20220403/lodka-1781584561.html

Более 90 мигрантов погибли при крушении лодки в водах Средиземноморья

Более 90 мигрантов погибли при крушении лодки в водах Средиземноморья - РИА Новости, 03.04.2022

Более 90 мигрантов погибли при крушении лодки в водах Средиземноморья

Более 90 мигрантов погибли в водах Средиземного моря в результате крушения лодки, сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T23:49

2022-04-03T23:49

2022-04-03T23:49

в мире

ливия

европа

оон

средиземное море

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ЖЕНЕВА, 3 апр - РИА Новости. Более 90 мигрантов погибли в водах Средиземного моря в результате крушения лодки, сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.По данным международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF), инцидент произошел несколько дней назад. Около 100 человек покинули Ливию на переполненной лодке и направились в Европу.Сигнал о бедствии получило коммерческое судно, ему удалось спасти оставшихся в живых – четырех человек. Как отметил один из выживших, мигранты находились в море как минимум четыре дня.

ливия

европа

средиземное море

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ливия, европа, оон, средиземное море