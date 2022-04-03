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Более 90 мигрантов погибли при крушении лодки в водах Средиземноморья
Более 90 мигрантов погибли при крушении лодки в водах Средиземноморья - РИА Новости, 03.04.2022
Более 90 мигрантов погибли при крушении лодки в водах Средиземноморья
Более 90 мигрантов погибли в водах Средиземного моря в результате крушения лодки, сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T23:49
2022-04-03T23:49
2022-04-03T23:49
в мире
ливия
европа
оон
средиземное море
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ЖЕНЕВА, 3 апр - РИА Новости. Более 90 мигрантов погибли в водах Средиземного моря в результате крушения лодки, сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.По данным международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF), инцидент произошел несколько дней назад. Около 100 человек покинули Ливию на переполненной лодке и направились в Европу.Сигнал о бедствии получило коммерческое судно, ему удалось спасти оставшихся в живых – четырех человек. Как отметил один из выживших, мигранты находились в море как минимум четыре дня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия, европа, оон, средиземное море
Более 90 мигрантов погибли при крушении лодки в водах Средиземноморья
Комиссар ООН Гранди: более 90 мигрантов погибли при крушении лодки в водах Средиземноморья