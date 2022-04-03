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В ЛНР прокомментировали призывы мэра Днепра к убийству русских - РИА Новости, 03.04.2022
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В ЛНР прокомментировали призывы мэра Днепра к убийству русских
В ЛНР прокомментировали призывы мэра Днепра к убийству русских - РИА Новости, 03.04.2022
В ЛНР прокомментировали призывы мэра Днепра к убийству русских
Призывы мэра украинского Днепра Бориса Филатова "убивать нелюдей по всему миру" недопустимы в тот момент, когда идут переговоры о перемирии, заявил... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T16:51
2022-04-03T17:01
в мире
днепр (город)
днепропетровск
борис филатов
луганская народная республика
россия
владимир путин
родион мирошник
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Призывы мэра украинского Днепра Бориса Филатова "убивать нелюдей по всему миру" недопустимы в тот момент, когда идут переговоры о перемирии, заявил дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник.Ранее на украинских телеканалах и в интернете появились видео, якобы снятые в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида можно рассмотреть, что "погибший" встает, едва только машина с оператором проезжает мимо него.Комментируя это видео в соцсетях, мэр Днепра Борис Филатов объявил, что "пришло время холодной ярости" и о "полном моральном праве... убивать этих нелюдей уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально больших количествах"."Мэр Днепропетровска (советское название Днепра - ред.), тот самый, что призывал "обещать все а вешать будем потом", сделал новое заявление как раз в период, когда так активно идут переговоры о перемирии!.. Это есть представитель украинской власти! И нам с этими нужно хотеть договариваться?! И весь мир хочет их видеть бегающими у себя и убивающими русских?!" - возмутился Мирошник в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778988121.html
днепр (город)
днепропетровск
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в мире, днепр (город), днепропетровск, борис филатов, луганская народная республика, россия, владимир путин, родион мирошник
16:51 03.04.2022 (обновлено: 17:01 03.04.2022)
 
В ЛНР прокомментировали призывы мэра Днепра к убийству русских

Дипломат ЛНР Родион Мирошник назвал призывы мэра Днепра убивать русских недопустимыми

© Фото : Дніпропетровська міська радаМэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© Фото : Дніпропетровська міська рада
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Призывы мэра украинского Днепра Бориса Филатова "убивать нелюдей по всему миру" недопустимы в тот момент, когда идут переговоры о перемирии, заявил дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник.
Ранее на украинских телеканалах и в интернете появились видео, якобы снятые в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида можно рассмотреть, что "погибший" встает, едва только машина с оператором проезжает мимо него.
Комментируя это видео в соцсетях, мэр Днепра Борис Филатов объявил, что "пришло время холодной ярости" и о "полном моральном праве... убивать этих нелюдей уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально больших количествах".
"Мэр Днепропетровска (советское название Днепра - ред.), тот самый, что призывал "обещать все а вешать будем потом", сделал новое заявление как раз в период, когда так активно идут переговоры о перемирии!.. Это есть представитель украинской власти! И нам с этими нужно хотеть договариваться?! И весь мир хочет их видеть бегающими у себя и убивающими русских?!" - возмутился Мирошник в своем Telegram-канале.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреДнепр (город)ДнепропетровскБорис ФилатовЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинРодион Мирошник
 
 
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