https://ria.ru/20220403/lnr-1781549414.html

Чеченский спецназ спас пострадавшего от обстрела жителя Рубежного

Чеченский спецназ спас пострадавшего от обстрела жителя Рубежного - РИА Новости, 03.04.2022

Чеченский спецназ спас пострадавшего от обстрела жителя Рубежного

Российские спецназовцы из Чечни спасли пострадавшего от обстрела в городе Рубежное, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T16:26

2022-04-03T16:26

2022-04-03T16:33

обострение ситуации в днр и лнр

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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 3 апр - РИА Новости. Российские спецназовцы из Чечни спасли пострадавшего от обстрела в городе Рубежное, передает корреспондент РИА Новости.Рубежное является частью Северодонецко-Лисичанской агломерации, его население до начала боевых действий превышало 50 тысяч человек. В настоящее время за город идут бои между союзными силами РФ и ЛНР, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. Инфраструктура в городе уничтожена либо находится в плачевном состоянии.По его словам, вскоре на место приехали российские военные и оказали первую медицинскую помощь. "Бойцы-чеченцы. Передайте им спасибо. Помогли быстро - укол сделали, перевязку", - уточнил Юрий. Затем раненого довезли до Старобельска, где положили в больницу и удалили осколки. "Большие, с сигаретную пачку. Рану пришлось зашивать", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Кроме того, в Минобороны России 25 марта заявили, что ЛНР с конца февраля восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена в 2014 году.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781516019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, здоровье - общество, владимир путин, рубежное, луганская область, россия, признание днр и лнр в россии, украина