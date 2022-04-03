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Чеченский спецназ спас пострадавшего от обстрела жителя Рубежного - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/lnr-1781549414.html
Чеченский спецназ спас пострадавшего от обстрела жителя Рубежного
Чеченский спецназ спас пострадавшего от обстрела жителя Рубежного - РИА Новости, 03.04.2022
Чеченский спецназ спас пострадавшего от обстрела жителя Рубежного
Российские спецназовцы из Чечни спасли пострадавшего от обстрела в городе Рубежное, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T16:26
2022-04-03T16:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
владимир путин
рубежное
луганская область
россия
признание днр и лнр в россии
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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 3 апр - РИА Новости. Российские спецназовцы из Чечни спасли пострадавшего от обстрела в городе Рубежное, передает корреспондент РИА Новости.Рубежное является частью Северодонецко-Лисичанской агломерации, его население до начала боевых действий превышало 50 тысяч человек. В настоящее время за город идут бои между союзными силами РФ и ЛНР, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. Инфраструктура в городе уничтожена либо находится в плачевном состоянии.По его словам, вскоре на место приехали российские военные и оказали первую медицинскую помощь. "Бойцы-чеченцы. Передайте им спасибо. Помогли быстро - укол сделали, перевязку", - уточнил Юрий. Затем раненого довезли до Старобельска, где положили в больницу и удалили осколки. "Большие, с сигаретную пачку. Рану пришлось зашивать", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Кроме того, в Минобороны России 25 марта заявили, что ЛНР с конца февраля восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена в 2014 году.
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, рубежное, луганская область, россия, признание днр и лнр в россии, украина
16:26 03.04.2022 (обновлено: 16:33 03.04.2022)
 
Чеченский спецназ спас пострадавшего от обстрела жителя Рубежного

Спецназовцы из Чечни спасли пострадавшего от обстрела жителя Рубежного в ЛНР

© REUTERS / Chingis KondarovБойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Мариуполе
Бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Chingis Kondarov
Бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Мариуполе
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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 3 апр - РИА Новости. Российские спецназовцы из Чечни спасли пострадавшего от обстрела в городе Рубежное, передает корреспондент РИА Новости.
Рубежное является частью Северодонецко-Лисичанской агломерации, его население до начала боевых действий превышало 50 тысяч человек. В настоящее время за город идут бои между союзными силами РФ и ЛНР, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. Инфраструктура в городе уничтожена либо находится в плачевном состоянии.
"Парни (соседи - ред.) предлагали вместе сходить за водой, мы набираем ее на колонке в гаражах за Седьмым микрорайоном (в северной части города - ред.). Я не захотел - вода еще на один день оставалась", - рассказал житель Рубежного по имени Юрий. Когда товарищи сходили за водой и занесли ее в дом, начался обстрел. "Мы стоим, разговариваем... Увидели вспышку... Шуршание в воздухе (как при обстреле из "Града" - ред.), оглушительный треск - и резкая боль. Три человека со мной стояли - друзья, соседи. Их насмерть, а меня закинуло куда-то. Ноги посекло, руку. Во рту - привкус пыли и гари", - рассказал пострадавший.
По его словам, вскоре на место приехали российские военные и оказали первую медицинскую помощь. "Бойцы-чеченцы. Передайте им спасибо. Помогли быстро - укол сделали, перевязку", - уточнил Юрий. Затем раненого довезли до Старобельска, где положили в больницу и удалили осколки. "Большие, с сигаретную пачку. Рану пришлось зашивать", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Кроме того, в Минобороны России 25 марта заявили, что ЛНР с конца февраля восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена в 2014 году.
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